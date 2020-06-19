***IEYHO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.06.2020 11:17
***IEYHO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [IEYHO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IEYHO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851967
BIST
12:31113.589
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 1.094,66
|Açılış
|: 113.561
|
|Önceki Kapanış
|: 112.495
|
114.338
En Düşük
113.190
12:316,8572
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0012
|Açılış
|: 6,8770
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8810
|
6,8607
En Düşük
6,8469
12:317,6927
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0040
|Açılış
|: 7,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7050
|
7,6986
En Düşük
7,6749
12:31380,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 1,13
|Açılış
|: 380,99
|
|Önceki Kapanış
|: 379,87
|
382,22
En Düşük
379,31
BIST En Aktif Hisseler
|UZERB
|5,87
|848.573
|% 9,93
|
|DIRIT
|1,38
|157.722
|% 9,52
|
|TCELL
|17,58
|1.212.312.078
|% 8,32
|
|KSTUR
|49,98
|13.445
|% 8,18
|
|SERVE
|6,30
|612.473
|% 7,33
|
|GLRYH
|13,97
|2.823.030
|% -9,99
|
|RTALB
|32,48
|11.115.825
|% -9,98
|
|EKIZ
|11,57
|149.982
|% -9,96
|
|BAYRK
|8,34
|26.617.118
|% -9,94
|
|DENGE
|1,36
|92.079
|% -9,93
|
|KRDMD
|3,10
|1.974.248.166
|% 1,97
|
|TCELL
|17,58
|1.212.312.078
|% 8,32
|
|TSPOR
|7,90
|526.455.188
|% -1,86
|
|GARAN
|8,18
|495.023.629
|% 0,62
|
|ASELS
|32,48
|487.971.741
|% -0,37
|
|KRDMD
|3,10
|1.974.248.166
|% 1,97
|
|EKGYO
|1,87
|312.230.985
|% -1,58
|
|TSKB
|1,26
|170.714.539
|% -1,56
|
|GSDHO
|1,98
|216.850.500
|% 0,51
|
|PETKM
|4,08
|367.100.354
|% 0,99
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4860
|8,5285
|% -0,07
|
|Frank
|7,1790
|7,2223
|% 0,01
|
|Riyal
|1,8223
|1,8314
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.729
|1.729
|6,00
|
|Altın Gr.
|381
|381
|1,43
|
|Cumhuriyet
|2.481
|2.494
|7,20
|
|Tam
|2.545
|2.559
|7,30
|
|Yarım
|1.240
|1.251
|3,60
|
|Çeyrek
|622
|626
|1,80
|
|Gümüş.Ons
|17,49
|17,53
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,86
|3,87
|0,03
|
|B. Petrol
|42,77
|42,77
|1,26
|