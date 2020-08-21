***IEYHO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.08.2020 16:21
***IEYHO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [IEYHO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IEYHO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870670
BIST
18:051.110
En Yüksek
|Değişim
|: -1,50%
|| -16,92
|Açılış
|: 1.133
|
|Önceki Kapanış
|: 1.127
|
1.141
En Düşük
1.107
18:057,3163
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0188
|Açılış
|: 7,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3530
|
7,3533
En Düşük
7,1952
18:058,6255
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0331
|Açılış
|: 8,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6650
|
8,7168
En Düşük
8,4895
18:05455,24
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -1,71
|Açılış
|: 455,24
|
|Önceki Kapanış
|: 456,95
|
460,26
En Düşük
443,97
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TKURU
|88,10
|3.894.733
|% 9,99
|
|DERAS
|9,04
|15.824.169
|% 9,98
|
|OZBAL
|4,78
|90.636.813
|% 9,89
|
|CUSAN
|4,23
|5.534.743
|% 9,87
|
|OZRDN
|2,48
|1.160.441
|% 9,73
|
|TLMAN
|15,68
|70.135.075
|% -9,99
|
|TGSAS
|7,84
|5.173.467
|% -9,99
|
|BMELK
|5,90
|169.776
|% -9,92
|
|FADE
|5,01
|7.908.335
|% -9,89
|
|ARTI
|2,42
|456.439
|% -9,70
|
|PETKM
|4,19
|6.772.597.137
|% -9,89
|
|TUPRS
|82,90
|4.918.704.209
|% -9,89
|
|GARAN
|7,08
|1.818.139.737
|% -0,84
|
|RTALB
|57,30
|1.291.379.004
|% 9,35
|
|AKBNK
|5,07
|1.086.201.397
|% -0,20
|
|PETKM
|4,19
|6.772.597.137
|% -9,89
|
|EKGYO
|1,95
|829.956.194
|% -3,94
|
|YKBNK
|2,15
|714.737.700
|% -0,46
|
|ZOREN
|2,62
|950.053.331
|% -9,97
|
|GARAN
|7,08
|1.818.139.737
|% -0,84
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3094
|7,3163
|% 0,26
|
|Euro
|8,5911
|8,6255
|% -0,38
|
|Sterlin
|9,5494
|9,5973
|% -0,69
|
|Frank
|7,9774
|8,0254
|% -0,39
|
|Riyal
|1,9443
|1,9541
|% 0,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.936
|1.937
|-10,69
|
|Altın Gr.
|456
|456
|-0,79
|
|Cumhuriyet
|3.045
|3.091
|12,00
|
|Tam
|3.030
|3.108
|13,47
|
|Yarım
|1.465
|1.504
|6,52
|
|Çeyrek
|735
|752
|3,26
|
|Gümüş.Ons
|26,59
|26,62
|-0,63
|
|Gümüş Gr.
|6,28
|6,29
|-0,11
|
|B. Petrol
|43,69
|43,69
|-1,19
|