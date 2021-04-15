***IEYHO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.04.2021 14:23
***IEYHO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IEYHO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928466
BIST
15:421.411
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,66
|Açılış
|: 1.410
|
|Önceki Kapanış
|: 1.409
|
1.419
En Düşük
1.398
15:428,0797
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0090
|Açılış
|: 8,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0900
|
8,1571
En Düşük
8,0064
15:429,6894
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0068
|Açılış
|: 9,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6550
|
9,7728
En Düşük
9,6004
15:42454,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 3,86
|Açılış
|: 454,19
|
|Önceki Kapanış
|: 450,33
|
458,00
En Düşük
449,68
BIST En Aktif Hisseler15:42
|TRGYO
|3,85
|271.817.440
|% 10,00
|
|CEOEM
|6,94
|67.290.669
|% 9,98
|
|BTCIM
|13,73
|8.146.214
|% 9,93
|
|BRKO
|1,54
|1.115.252
|% 8,45
|
|QUAGR
|26,06
|803.170.917
|% 8,22
|
|ITTFH
|2,34
|159.845.276
|% -10,00
|
|SNKRN
|34,20
|871.334
|% -10,00
|
|TUREX
|17,38
|499.140.702
|% -9,99
|
|TKURU
|298,30
|1.552.353
|% -9,99
|
|KRTEK
|14,63
|11.042.864
|% -9,97
|
|GARAN
|7,30
|4.685.183.726
|% 4,43
|
|EREGL
|18,26
|1.228.874.999
|% 4,22
|
|SASA
|46,54
|1.056.823.274
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,73
|1.043.502.441
|% 4,46
|
|YKBNK
|2,19
|1.009.015.994
|% 1,86
|
|GARAN
|7,30
|4.685.183.726
|% 4,43
|
|YKBNK
|2,19
|1.009.015.994
|% 1,86
|
|TSKB
|1,34
|225.569.115
|% 0,75
|
|AKBNK
|5,03
|763.552.913
|% 1,82
|
|EKGYO
|1,86
|257.976.651
|% -0,53
|
|15:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0749
|8,0797
|% 0,11
|
|Euro
|9,6767
|9,6894
|% 0,07
|
|Sterlin
|11,1232
|11,1790
|% 0,41
|
|Frank
|8,7263
|8,7789
|% 0,26
|
|Riyal
|2,1499
|2,1606
|% 0,26
|
|15:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.747
|1.747
|10,38
|
|Altın Gr.
|454
|454
|3,28
|
|Cumhuriyet
|3.008
|3.054
|12,00
|
|Tam
|2.988
|3.065
|5,60
|
|Yarım
|1.444
|1.483
|2,97
|
|Çeyrek
|725
|742
|1,49
|
|Gümüş.Ons
|25,54
|25,58
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,63
|6,64
|0,04
|
|B. Petrol
|66,29
|66,29
|-0,29
|
Seans Raporu
15:42
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15:53SARKY
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15:52GARAN
Yüzde 4.58 oranında artışla 7.31 lira fiyatla işlem gören hissede 642, 248, 644 adet işlem