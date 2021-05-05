***IEYHO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.05.2021 14:21
***IEYHO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [IEYHO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IEYHO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934637
BIST
15:371.414
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -2,10
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.416
|
1.424
En Düşük
1.409
15:378,3457
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0213
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3728
En Düşük
8,2980
15:3710,0217
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0109
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0673
En Düşük
9,9739
15:37475,87
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,12
|Açılış
|: 475,87
|
|Önceki Kapanış
|: 475,99
|
478,58
En Düşük
474,44
BIST En Aktif Hisseler15:37
|MTRKS
|42,24
|111.908.371
|% 10,00
|
|LUKSK
|62,15
|3.885.291
|% 10,00
|
|UTPYA
|28,50
|529.297
|% 9,62
|
|SNKRN
|33,50
|1.406.263
|% 8,77
|
|TSPOR
|2,27
|114.567.611
|% 8,61
|
|VAKFN
|19,17
|44.377.956
|% -10,00
|
|MERIT
|275,80
|2.457.970
|% -9,99
|
|AYEN
|7,56
|30.363.569
|% -9,89
|
|CANTE
|4,67
|244.512.817
|% -9,85
|
|EMNIS
|25,20
|1.302.376
|% -9,81
|
|PETKM
|6,83
|638.154.544
|% -0,73
|
|EREGL
|19,21
|627.168.039
|% -2,24
|
|KOZAL
|116,80
|610.871.365
|% 1,57
|
|GARAN
|7,24
|542.212.759
|% -0,41
|
|THYAO
|12,60
|537.510.107
|% -0,16
|
|EKGYO
|1,82
|186.402.327
|% 0,65
|
|PETKM
|6,83
|638.154.544
|% -0,73
|
|YKBNK
|2,07
|155.654.405
|% -0,96
|
|GARAN
|7,24
|542.212.759
|% -0,41
|
|DOHOL
|2,98
|180.902.203
|% -0,33
|
|15:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3425
|8,3457
|% 0,26
|
|Euro
|10,0166
|10,0217
|% 0,11
|
|Sterlin
|11,5605
|11,6184
|% 0,33
|
|Frank
|9,0929
|9,1477
|% 0,19
|
|Riyal
|2,2181
|2,2292
|% 0,26
|
|15:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.774
|-5,29
|
|Altın Gr.
|477
|477
|1,02
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,14
|26,16
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|7,05
|7,06
|-0,04
|
|B. Petrol
|69,74
|69,74
|0,86
|