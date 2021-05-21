***IEYHO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.05.2021 12:25
***IEYHO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IEYHO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937162
BIST
15:121.460
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 9,70
|Açılış
|: 1.456
|
|Önceki Kapanış
|: 1.450
|
1.462
En Düşük
1.454
15:128,3785
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0020
|Açılış
|: 8,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3700
|
8,3964
En Düşük
8,3596
15:1210,2218
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0398
|Açılış
|: 10,1750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1900
|
10,2787
En Düşük
10,2102
15:12506,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,71
|Açılış
|: 506,55
|
|Önceki Kapanış
|: 505,84
|
506,93
En Düşük
504,33
BIST En Aktif Hisseler15:12
|SONME
|38,64
|7.398.511
|% 9,96
|
|MERKO
|6,21
|12.877.365
|% 9,91
|
|FENER
|34,00
|454.562.337
|% 8,70
|
|LUKSK
|61,25
|13.649.011
|% 7,55
|
|BERA
|28,98
|55.981.666
|% 7,41
|
|ISBIR
|8.460,20
|8.126.942
|% -10,00
|
|BRMEN
|2,35
|411.903
|% -8,20
|
|BASCM
|12,22
|57.154
|% -6,79
|
|SAYAS
|31,20
|56.279.553
|% -6,31
|
|ISBTR
|38.499,90
|236.999
|% -5,83
|
|GARAN
|8,20
|671.134.772
|% -0,36
|
|KRDMD
|8,17
|589.585.360
|% 1,87
|
|JANTS
|90,50
|578.359.526
|% 3,02
|
|BJKAS
|7,65
|555.735.995
|% 6,10
|
|TUPRS
|102,80
|547.581.441
|% 2,59
|
|YKBNK
|2,18
|370.426.205
|% -0,46
|
|GARAN
|8,20
|671.134.772
|% -0,36
|
|BJKAS
|7,65
|555.735.995
|% 6,10
|
|KRDMD
|8,17
|589.585.360
|% 1,87
|
|GSRAY
|3,60
|255.653.284
|% 4,65
|
|15:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3761
|8,3785
|% -0,02
|
|Euro
|10,2156
|10,2218
|% -0,39
|
|Sterlin
|11,8577
|11,9171
|% 0,01
|
|Frank
|9,2898
|9,3458
|% -0,12
|
|Riyal
|2,2281
|2,2393
|% 0,00
|
|15:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.880
|1.880
|2,60
|
|Altın Gr.
|506
|506
|0,20
|
|Cumhuriyet
|3.341
|3.392
|6,00
|
|Tam
|3.326
|3.409
|0,23
|
|Yarım
|1.607
|1.649
|0,12
|
|Çeyrek
|806
|825
|0,05
|
|Gümüş.Ons
|27,76
|27,79
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|7,47
|7,48
|-0,00
|
|B. Petrol
|66,21
|66,21
|1,10
|
Seans Raporu
15:12
daha fazla
-
15:24GSRAY
Yüzde 4.65 oranında artışla 3.60 lira fiyatla işlem gören hissede 71, 727, 068 adet işlem
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15:23SELGD
Yüzde 5.28 oranında artışla 3.99 lira fiyatla işlem gören hissede 364, 395 adet işlem
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15:22XU100
Endeks 1, 460 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 72 üstünde . İşlem hacmi 9, 491.00 milyon TL de
-
15:22TSPOR
Yüzde 4.49 oranında artışla 2.56 lira fiyatla işlem gören hissede 41, 381, 579 adet işlem
-
15:20EUYO
Yüzde 6.21 oranında artışla 4.96 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 075, 355 adet işlem