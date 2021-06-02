***IEYHO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.06.2021 10:00
***IEYHO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [IEYHO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IEYHO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939509
BIST
12:021.430
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -2,38
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.432
|
1.431
En Düşük
1.419
12:028,6283
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 0,1093
|Açılış
|: 8,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5000
|
8,8122
En Düşük
8,5189
12:0210,5209
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 0,1122
|Açılış
|: 10,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3950
|
10,7614
En Düşük
10,4087
12:02526,15
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 5,60
|Açılış
|: 526,15
|
|Önceki Kapanış
|: 520,56
|
538,54
En Düşük
520,57
BIST En Aktif Hisseler12:00
|EPLAS
|27,50
|654.198
|% 9,56
|
|DERIM
|11,95
|25.808.919
|% 9,23
|
|DIRIT
|6,15
|77.176
|% 7,89
|
|TRCAS
|4,26
|37.924.619
|% 7,85
|
|KENT
|275,00
|226.875
|% 7,84
|
|MRGYO
|1,26
|12.369.993
|% -10,00
|
|UTPYA
|26,50
|79.659
|% -8,62
|
|IZFAS
|6,81
|10.275.456
|% -7,09
|
|DOGUB
|5,00
|5.698.558
|% -6,89
|
|OYAYO
|8,36
|7.406.931
|% -5,75
|
|SASA
|34,90
|806.823.409
|% 2,95
|
|THYAO
|13,60
|559.702.852
|% 0,82
|
|GARAN
|7,99
|507.519.384
|% -1,36
|
|PETKM
|6,35
|498.929.583
|% 1,93
|
|TUPRS
|100,10
|374.096.273
|% 1,52
|
|YKBNK
|2,19
|292.842.352
|% -0,90
|
|PETKM
|6,35
|498.929.583
|% 1,93
|
|GARAN
|7,99
|507.519.384
|% -1,36
|
|EKGYO
|1,95
|96.487.830
|% 1,04
|
|THYAO
|13,60
|559.702.852
|% 0,82
|
|12:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6268
|8,6283
|% 1,28
|
|Euro
|10,5147
|10,5214
|% 1,08
|
|Sterlin
|12,1568
|12,2178
|% 1,15
|
|Frank
|9,5366
|9,5941
|% 0,87
|
|Riyal
|2,2935
|2,3050
|% 1,27
|
|12:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.896
|1.897
|-4,04
|
|Altın Gr.
|526
|526
|5,77
|
|Cumhuriyet
|3.476
|3.528
|38,00
|
|Tam
|3.462
|3.549
|39,57
|
|Yarım
|1.673
|1.717
|19,14
|
|Çeyrek
|839
|858
|9,57
|
|Gümüş.Ons
|27,71
|27,73
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|7,68
|7,69
|0,05
|
|B. Petrol
|70,76
|70,76
|0,51
|