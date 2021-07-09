***IEYHO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.07.2021 10:21
***IEYHO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IEYHO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/949917
BIST
10:121.379
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 5,94
|Açılış
|: 1.374
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.379
En Düşük
1.374
10:128,6890
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0037
|Açılış
|: 8,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7066
En Düşük
8,6768
10:1210,2895
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0267
|Açılış
|: 10,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3212
En Düşük
10,2690
10:12503,89
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,15
|Açılış
|: 503,89
|
|Önceki Kapanış
|: 504,04
|
505,21
En Düşük
502,35
BIST En Aktif Hisseler10:08
|EKIZ
|7,48
|130.683
|% 10,00
|
|ALBRK
|1,57
|7.391.343
|% 5,37
|
|EMNIS
|22,50
|27.090
|% 4,55
|
|VERTU
|22,84
|2.726.017
|% 4,10
|
|UZERB
|39,00
|48.984
|% 4,00
|
|FADE
|17,47
|1.294.789
|% -9,99
|
|SNGYO
|3,84
|25.367.939
|% -9,22
|
|SRVGY
|76,00
|1.159.548
|% -7,71
|
|VKFYO
|6,90
|52.440
|% -6,63
|
|SODSN
|20,06
|24.834
|% -5,56
|
|EREGL
|17,73
|33.944.401
|% 0,97
|
|KRDMD
|7,16
|33.905.044
|% 1,13
|
|GARAN
|8,59
|33.073.584
|% 0,35
|
|THYAO
|13,70
|26.002.431
|% 0,29
|
|PETKM
|5,36
|25.709.365
|% 0,37
|
|SNGYO
|3,84
|25.367.939
|% -9,22
|
|PEKGY
|1,22
|6.789.340
|% 0,00
|
|PETKM
|5,36
|25.709.365
|% 0,37
|
|ALBRK
|1,57
|7.391.343
|% 5,37
|
|KRDMD
|7,16
|33.905.044
|% 1,13
|
|10:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6905
|8,6926
|% 0,00
|
|Euro
|10,2897
|10,2968
|% -0,19
|
|Sterlin
|11,9442
|12,0041
|% -0,11
|
|Frank
|9,4629
|9,5199
|% -0,05
|
|Riyal
|2,3141
|2,3257
|% 0,10
|
|10:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.804
|1,01
|
|Altın Gr.
|504
|504
|0,01
|
|Cumhuriyet
|3.341
|3.391
|-3,00
|
|Tam
|3.326
|3.410
|3,15
|
|Yarım
|1.608
|1.649
|1,53
|
|Çeyrek
|806
|825
|0,76
|
|Gümüş.Ons
|25,87
|25,91
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|7,23
|7,24
|-0,01
|
|B. Petrol
|74,50
|74,50
|0,38
|