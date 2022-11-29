***IEYHO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.11.2022 10:22
***IEYHO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IEYHO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082782
BIST
11:384.901
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -22,70
|Açılış
|: 4.943
|
|Önceki Kapanış
|: 4.923
|
4.949
En Düşük
4.817
11:3818,6411
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0152
|Açılış
|: 18,6680
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6600
|
18,6908
En Düşük
18,5952
11:3819,3658
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,1074
|Açılış
|: 19,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4700
|
19,4087
En Düşük
19,2462
11:381.052,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 10,05
|Açılış
|: 1.052,31
|
|Önceki Kapanış
|: 1.042,27
|
1.052,63
En Düşük
1.041,65
BIST En Aktif Hisseler11:38
|BFREN
|3.800,00
|77.449.626
|% 10,00
|
|SNICA
|29,32
|689.892.205
|% 9,98
|
|SMART
|13,88
|92.666.197
|% 9,98
|
|TETMT
|291,90
|18.806.343
|% 9,98
|
|ALFAS
|151,30
|214.006.220
|% 9,96
|
|SEGYO
|3,17
|40.232.075
|% -9,94
|
|PRDGS
|16,15
|52.451.341
|% -7,18
|
|BAYRK
|9,85
|36.707.728
|% -6,72
|
|RTALB
|12,44
|113.423.781
|% -5,83
|
|MZHLD
|14,50
|15.212.550
|% -5,29
|
|THYAO
|115,60
|4.226.673.480
|% 0,43
|
|SISE
|39,20
|3.621.551.514
|% -2,78
|
|KRDMD
|14,70
|1.964.598.846
|% 2,73
|
|EKGYO
|7,17
|1.902.123.239
|% 3,61
|
|KOZAL
|344,90
|1.836.604.904
|% 3,45
|
|EKGYO
|7,17
|1.902.123.239
|% 3,61
|
|SKBNK
|2,78
|506.133.283
|% 1,83
|
|YKBNK
|12,05
|1.743.177.062
|% 1,26
|
|KRDMD
|14,70
|1.964.598.846
|% 2,73
|
|TSKB
|4,07
|531.262.682
|% 1,75
|
|11:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6344
|18,6411
|% 0,08
|
|Euro
|19,3564
|19,3658
|% 0,56
|
|Sterlin
|22,3682
|22,4804
|% 0,81
|
|Frank
|19,5415
|19,6592
|% 0,01
|
|Riyal
|4,9436
|4,9683
|% 0,03
|
|11:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.756
|15,65
|
|Altın Gr.
|1.052
|1.052
|9,56
|
|Cumhuriyet
|6.988
|7.094
|-21,00
|
|Tam
|7.024
|7.089
|53,00
|
|Yarım
|3.406
|3.466
|26,00
|
|Çeyrek
|1.698
|1.732
|13,00
|
|Gümüş.Ons
|21,25
|21,29
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|12,71
|12,73
|0,18
|
|B. Petrol
|85,92
|85,92
|2,03
|
Seans Raporu
11:38
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