***IEYHO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.11.2022 10:48
***IEYHO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [IEYHO]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IEYHO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082824
BIST
14:584.917
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -5,92
|Açılış
|: 4.943
|
|Önceki Kapanış
|: 4.923
|
4.949
En Düşük
4.817
14:5818,6367
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0108
|Açılış
|: 18,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6600
|
18,6908
En Düşük
18,5952
14:5819,3418
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0834
|Açılış
|: 19,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4700
|
19,4087
En Düşük
19,2462
14:581.052,81
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 10,54
|Açılış
|: 1.052,81
|
|Önceki Kapanış
|: 1.042,27
|
1.054,19
En Düşük
1.041,65
BIST En Aktif Hisseler14:58
|AKSGY
|6,38
|155.687.571
|% 10,00
|
|PKENT
|180,40
|72.378.043
|% 10,00
|
|BFREN
|3.800,10
|96.799.284
|% 10,00
|
|KSTUR
|304,80
|1.217.609
|% 10,00
|
|SNICA
|29,32
|713.966.564
|% 9,98
|
|BAYRK
|9,71
|53.790.276
|% -8,05
|
|KLNMA
|17,20
|1.985.796
|% -8,02
|
|KERVN
|1,16
|302.387
|% -7,94
|
|PRDGS
|16,19
|86.922.274
|% -6,95
|
|SEGYO
|3,33
|274.571.626
|% -5,40
|
|THYAO
|116,80
|7.473.813.291
|% 1,48
|
|SISE
|38,74
|5.627.383.717
|% -3,92
|
|KRDMD
|14,82
|3.245.228.372
|% 3,56
|
|YKBNK
|11,95
|3.089.467.495
|% 0,42
|
|EKGYO
|7,22
|3.004.845.922
|% 4,34
|
|EKGYO
|7,22
|3.004.845.922
|% 4,34
|
|SKBNK
|2,74
|782.622.658
|% 0,37
|
|YKBNK
|11,95
|3.089.467.495
|% 0,42
|
|KRDMD
|14,82
|3.245.228.372
|% 3,56
|
|ISCTR
|10,30
|2.213.420.899
|% -0,29
|
|14:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6331
|18,6367
|% 0,06
|
|Euro
|19,3311
|19,3418
|% 0,43
|
|Sterlin
|22,3298
|22,4417
|% 0,64
|
|Frank
|19,5419
|19,6596
|% 0,01
|
|Riyal
|4,9423
|4,9671
|% 0,01
|
|14:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.756
|15,56
|
|Altın Gr.
|1.052
|1.053
|10,23
|
|Cumhuriyet
|7.004
|7.110
|16,00
|
|Tam
|7.034
|7.094
|58,00
|
|Yarım
|3.411
|3.468
|28,00
|
|Çeyrek
|1.700
|1.733
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|21,33
|21,36
|0,41
|
|Gümüş Gr.
|12,79
|12,80
|0,25
|
|B. Petrol
|86,27
|86,27
|2,38
|
Seans Raporu
14:58
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-
15:13KFEIN
Yüzde -3.20 oranında düşüşle 31.46 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 027, 819 adet işlem
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15:12HUNER
Yüzde -3.50 oranında düşüşle 13.53 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 817, 176 adet işlem
-
15:11KRGYO
Yüzde -3.09 oranında düşüşle 8.46 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 596, 878 adet işlem
-
15:10GEREL
Yüzde -3.53 oranında düşüşle 9.03 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 047, 598 adet işlem
-
15:08SNICA
Yüzde 9.98 oranında artışla 29.32 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 767, 766 adet işlem