***IEYHO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.01.2023 10:36
***IEYHO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [IEYHO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IEYHO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1093509
BIST
11:095.332
En Yüksek
|Değişim
|: -3,47%
|| -191,58
|Açılış
|: 5.556
|
|Önceki Kapanış
|: 5.523
|
5.567
En Düşük
5.332
11:0918,7716
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0292
|Açılış
|: 18,8730
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8450
|
18,7716
En Düşük
18,7265
11:0919,9617
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0697
|Açılış
|: 19,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
20,0382
En Düşük
19,8711
11:091.113,51
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -4,37
|Açılış
|: 1.113,31
|
|Önceki Kapanış
|: 1.117,88
|
1.120,71
En Düşük
1.113,00
BIST En Aktif Hisseler11:07
|DOGUB
|10,97
|27.889.613
|% 9,70
|
|SNKRN
|27,80
|278.639
|% 9,19
|
|DYOBY
|31,80
|118.569.935
|% 8,90
|
|BFREN
|5.675,00
|117.763.781
|% 8,49
|
|KUVVA
|52,00
|376.272
|% 8,33
|
|ULUSE
|202,50
|22.287.406
|% -10,00
|
|OTTO
|86,40
|147.744
|% -10,00
|
|ULUFA
|7,48
|13.335.454
|% -9,88
|
|MARTI
|5,48
|4.175.585
|% -9,87
|
|BARMA
|92,55
|40.392.680
|% -9,62
|
|EREGL
|43,32
|4.577.870.190
|% 0,93
|
|THYAO
|144,90
|3.785.928.961
|% 0,28
|
|ASELS
|63,95
|2.215.845.286
|% -1,84
|
|KRDMD
|19,10
|2.020.978.796
|% -3,49
|
|EKGYO
|9,30
|1.606.939.660
|% -1,27
|
|EKGYO
|9,30
|1.606.939.660
|% -1,27
|
|EREGL
|43,32
|4.577.870.190
|% 0,93
|
|KRDMD
|19,10
|2.020.978.796
|% -3,49
|
|YKBNK
|11,58
|757.497.551
|% -0,52
|
|PETKM
|19,62
|1.144.587.132
|% -1,90
|
|11:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7545
|18,7619
|% 0,10
|
|Euro
|19,9406
|19,9601
|% 0,34
|
|Sterlin
|22,4645
|22,5772
|% -0,31
|
|Frank
|20,1300
|20,2513
|% 0,29
|
|Riyal
|4,9738
|4,9988
|% 0,09
|
|11:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.846
|1.846
|-9,30
|
|Altın Gr.
|1.114
|1.115
|-3,35
|
|Cumhuriyet
|7.531
|7.644
|60,00
|
|Tam
|7.542
|7.606
|-20,00
|
|Yarım
|3.652
|3.718
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.832
|1.859
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,38
|23,41
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|14,24
|14,27
|-0,07
|
|B. Petrol
|78,23
|78,23
|0,39
|