***IEYHO* *CEMAS*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.12.2023 09:49
***IEYHO******CEMAS*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağlı ortaklığımız Işıklar İnşaat Malzemeleri San.ve Tic. A.Ş. (Işıklar İnşaat) aktifinde bulunan 39.600.000 adet
Çemaş Döküm Sanayi A.Ş.(Çemaş) hisselerinden 23.000.000 adedini 93.427.681,79 TL bedelle 22.12.2023 tarihinde BİST A.Ş.de satmıştır.Satış sonrası
Işıklar İnşaat'ın Çemaş' taki iştirak oranı % 2,10 'a , konsolide iştirak oranımız ise % 7,11' e düşmüştür.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1228282
BIST
'
12:017.404
En Düşük
|Değişim
|: -2,03%
|| -153,67
|Açılış
|: 7.527
|
|Önceki Kapanış
|: 7.558
|
7.349
En Yüksek
7.527
12:0129,2794
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0687
|Açılış
|: 29,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 29,2600
|
29,3122
En Düşük
28,8047
12:0132,3622
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,1353
|Açılış
|: 32,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,1500
|
32,3622
En Düşük
31,9048
12:011.932,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 3,58
|Açılış
|: 1.932,17
|
|Önceki Kapanış
|: 1.928,59
|
1.935,03
En Düşük
1.901,52
BIST En Aktif Hisseler12:01
|KUVVA
|44,60
|128.225
|% 9,96
|
|SAMAT
|53,90
|9.986.376
|% 9,96
|
|DIRIT
|9,89
|284.159
|% 9,89
|
|PRZMA
|32,82
|30.031.526
|% 7,61
|
|MSGYO
|16,25
|14.943.344
|% 7,47
|
|PKENT
|216,90
|53.294.930
|% -10,00
|
|SKBNK
|5,67
|203.149.083
|% -10,00
|
|MAGEN
|10,01
|40.514.775
|% -9,98
|
|MRGYO
|4,60
|75.371.971
|% -9,98
|
|SMART
|30,86
|23.901.075
|% -9,98
|
|THYAO
|228,90
|1.587.795.507
|% -1,76
|
|TUPRS
|145,60
|1.340.506.943
|% 0,55
|
|KBORU
|48,32
|870.519.943
|% 2,42
|
|ISCTR
|23,16
|822.661.733
|% -2,61
|
|AKBNK
|38,20
|795.891.556
|% -2,45
|
|BEGYO
|2,80
|114.519.958
|% 0,36
|
|EKGYO
|6,93
|253.709.500
|% -2,12
|
|ISCTR
|23,16
|822.661.733
|% -2,61
|
|IHLAS
|1,00
|35.145.494
|% -1,96
|
|AKFGY
|1,75
|62.793.890
|% -3,31
|
|12:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,2655
|29,2794
|% 0,24
|
|Euro
|32,2559
|32,3622
|% 0,42
|
|Sterlin
|37,0642
|37,2500
|% 0,18
|
|Frank
|34,0458
|34,2509
|% 0,12
|
|Riyal
|7,7804
|7,8194
|% 0,21
|
|12:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,17
|24,22
|% 0,66
|
|Platin
|970,66
|980,34
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.202,35
|1.207,70
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,18
|79,18
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.052,78
|2.053,27
|% 0,66
|