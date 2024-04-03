***IEYHO* *HLGYO* *AGROT* *PAPIL* *ALGYO* *LOGO* *CEMAS* *RALYH* *PEKGY* *ENERY* *TGSAS* *EKGYO* *LKMNH*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BIST Pay Endeksleri









***IEYHO******HLGYO******AGROT******PAPIL******ALGYO******LOGO******CEMAS******RALYH******PEKGY******ENERY******TGSAS******EKGYO******LKMNH*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BIST Pay Endeksleri )İlgili Şirketler [AGROT, ALGYO, CEMAS, EKGYO, ENERY, HLGYO, IEYHO, LKMNH, LOGO, PAPIL, PEKGY, RALYH, TGSAS]İlgili Fonlar []TürkçeBIST Pay EndeksleriYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarBIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Pay Endeksleri Kural Seti kapsamında Borsa İstanbul Genel Müdürlüğünce BIST Geri Alım Endeksi kapsamında 2024 yılı Nisan ayı için (05/04/2024-07/05/2024) ekli tabloda yer alan değişikliklerin yapılmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1266641BIST