***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
29.03.2021 16:43
***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Birleşik Ekol Bağımsız Denetim A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021-31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz bünyesinde bağımsız üyelerden oluşturulan Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü de dikkate alınarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 say
16:461.393
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 10,55
|Açılış
|: 1.386
|
|Önceki Kapanış
|: 1.382
|
1.399
En Düşük
1.382
16:468,1808
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 0,1005
|Açılış
|: 8,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0200
|
8,2048
En Düşük
8,0015
16:469,6517
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,0900
|Açılış
|: 9,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4650
|
9,6754
En Düşük
9,4521
16:46450,02
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,11
|Açılış
|: 450,02
|
|Önceki Kapanış
|: 450,13
|
454,95
En Düşük
444,09
BIST En Aktif Hisseler16:46
|TRILC
|50,40
|179.996.005
|% 10,00
|
|KRTEK
|17,60
|30.953.789
|% 10,00
|
|AYES
|12,87
|625.352
|% 10,00
|
|LUKSK
|73,20
|5.613.158
|% 9,99
|
|SAYAS
|27,78
|63.296.891
|% 9,98
|
|UMPAS
|2,18
|1.041.392
|% -9,92
|
|KERVN
|0,70
|604.025
|% -7,89
|
|UFUK
|19,60
|255.677
|% -7,20
|
|VAKKO
|13,96
|11.029.215
|% -7,00
|
|CRDFA
|4,61
|53.296.868
|% -6,87
|
|KRDMD
|6,95
|1.461.060.697
|% 5,46
|
|GARAN
|6,91
|1.340.488.856
|% 0,44
|
|BJKAS
|7,48
|924.817.027
|% 7,94
|
|EKGYO
|2,00
|817.797.557
|% 8,11
|
|PETKM
|5,68
|590.240.937
|% 4,41
|
|EKGYO
|2,00
|817.797.557
|% 8,11
|
|KRDMD
|6,95
|1.461.060.697
|% 5,46
|
|GARAN
|6,91
|1.340.488.856
|% 0,44
|
|BJKAS
|7,48
|924.817.027
|% 7,94
|
|DOHOL
|3,30
|360.682.969
|% 1,85
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1773
|8,1808
|% 1,24
|
|Euro
|9,6405
|9,6517
|% 0,94
|
|Sterlin
|11,2623
|11,3187
|% 1,37
|
|Frank
|8,6697
|8,7219
|% 1,18
|
|Riyal
|2,1734
|2,1843
|% 1,18
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.717
|1.718
|-15,03
|
|Altın Gr.
|454
|454
|3,85
|
|Cumhuriyet
|3.002
|3.047
|33,00
|
|Tam
|2.985
|3.062
|35,00
|
|Yarım
|1.443
|1.481
|16,93
|
|Çeyrek
|724
|741
|8,47
|
|Gümüş.Ons
|24,74
|24,77
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|6,54
|6,55
|0,04
|
|B. Petrol
|64,12
|64,12
|-0,31
|