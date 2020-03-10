***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20 543.595.733 87.617.544 -13.918 -67.366.328 14.343.770 -153.151.606 40.027.152 -4.162.358 6.261.868 29.295.985 16.115.089 -422.976.354 -17.401.951 72.184.626 110.396.686 182.581.312Transferler-6.028.330 687.104 -12.060.725 17.401.951 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)28-30 15.721.598 300.518 3.761.025 12.188.642 31.971.783 -5.486.487 26.485.296Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi20 13.918 -13.117 7.967 8.768 41.610 50.378Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-354.643 -354.643 -354.643Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış20 0 -76.000.000 -6.863.698 49.960.147 -9.142.451 1.672.631 -39.490 138.680.838 98.267.977 -113.817.851 -15.549.874Dönem Sonu Bakiyeler20 543.595.733 87.617.544 0 -143.366.328 8.707.281 -134.867.519 42.788.782 -2.697.029 9.982.721 31.893.891 16.115.089 -313.721.685 12.188.642 158.237.122 63.878.466 222.115.588Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20 543.595.733 87.617.544 0 -143.366.328 8.707.281 -134.867.519 42.788.782 -2.697.029 9.982.721 31.893.891 16.115.089 -313.721.685 12.188.642 158.237.122 63.878.466 222.115.588Transferler-6.554.348 21.282 18.721.708 -12.188.642 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)28-30 -2.980.976 2.799.185 -26.738.599 21.085.965 10.311.397 31.397.362Kar Payları-1.150.060 -1.150.060 -1.150.060Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması20 143.366.328 -3.746.373 139.898.197 356.526 140.254.723Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış20 0 341.568 -79.458.020 1.273.585 -183.659 68.182 -15.079.613 -93.037.957 -3.824.859 -96.862.816Dönem Sonu Bakiyeler20 543.595.733 87.617.544 0 0 9.048.849 -218.071.912 85.514.374 -5.861.664 12.781.906 31.983.355 16.115.089 -310.951.408 -26.738.599 225.033.267 70.721.530 295.754.797Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI186.280.427 53.628.167Dönem Karı (Zararı)-29.955.548 8.067.491Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-29.955.548 8.067.491Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler129.915.975 119.844.436Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler24,15,16 11.285.770 9.446.142Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler17 2.429.125 -8.638.758Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler9 -13.379.822 -372.133Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-460.409 21.169.325İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler13 -460.409 21.169.325Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler29 -9.695.944 -6.118.564Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler26 -517.468 -942.527Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler140.254.723 105.300.951İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler87.470.060 -73.929.117Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)6 82.039.510 -75.274.480Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8,9 -1.473.022 49.488.565Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler4.292.543 5.607.337Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler11 19.082.939 -11.422.464Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8,9 -14.389.695 -33.421.315Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.082.215 -8.906.760Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları187.430.487 53.982.810Ödenen Temettüler-1.150.060 -354.643YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-23.428.388 -23.167.566Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri15,16 706.642 10.286.609Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları15,16 -24.135.030 -33.454.175FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-151.663.137 -26.030.100Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları-96.862.816 0Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleriİşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0Karşılıklı İştirak Paylarındaki Değişimden Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 50.378Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 50.378Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri7 11.053.232 -111.116.952Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 0İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış8,9,10 -65.853.553 85.036.474YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)11.188.902 4.430.501Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi3.103.117 2.292.783NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)14.292.019 6.723.284DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 13.698.821 6.975.537DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 27.990.840 13.698.821Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 27.990.840 13.698.821Finansal Yatırımlar6 1.350.000 53.775.218Ticari Alacaklar50.617.758 49.453.969İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar8,9 0 149.851İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 50.617.758 49.304.118Diğer Alacaklar62.133.898 29.785.862İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar8,10 55.272.139 26.548.460İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 6.861.759 3.237.402Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 461.266Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları22 0 461.266Stoklar11 50.053.001 69.135.940Peşin Ödenmiş Giderler2.526.568 13.258.787İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8,12 29.860 8.850.000İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 2.496.708 4.408.787Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar29 1.063.846 677.259Diğer Dönen Varlıklar18 15.719.011 12.835.274ARA TOPLAM211.454.922 243.082.396TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR211.454.922 243.082.396DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar14.397.850 44.012.142Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar6 1.227.050 1.223.906Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar6 13.170.800 42.788.236Diğer Alacaklar107.069 100.808İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 107.069 100.808Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar13 18.856.040 18.395.631Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller14 46.073.000 5.169.655Maddi Duran Varlıklar15 215.305.486 151.107.264Maddi Olmayan Duran Varlıklar16 2.295.936 970.567TOPLAM DURAN VARLIKLAR297.035.381 219.756.067TOPLAM VARLIKLAR508.490.303 462.838.463KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7 26.623.365 14.060.192Ticari Borçlar34.301.820 49.199.176İlişkili Taraflara Ticari Borçlar8,9 0 958.019İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 34.301.820 48.241.157Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar18 4.279.914 4.464.708Diğer Borçlar82.715.439 117.196.652İlişkili Taraflara Diğer Borçlar8,10 81.208.908 116.698.283İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10 1.506.531 498.369Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8.915.645 13.985.361İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 8.915.645 13.985.361Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü29 534.416 1.351.239Kısa Vadeli Karşılıklar11.926.049 8.969.333Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar18 280.907 268.874Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar17 11.645.142 8.700.459Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler19 7.975.199 4.959.036ARA TOPLAM177.271.847 214.185.697TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER177.271.847 214.185.697UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar7 4.775.195 6.285.136Diğer Borçlar87.828 2.337.999İlişkili Taraflara Diğer Borçlar8,10 0 1.640.499İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10 87.828 697.500Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)19 1.050.210 1.292.568Uzun Vadeli Karşılıklar14.870.718 11.125.219Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar18 14.870.718 11.125.219Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü29 14.679.708 5.496.256TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER35.463.659 26.537.178TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER212.735.506 240.722.875ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar225.033.267 158.237.122Ödenmiş Sermaye20 543.595.733 543.595.733Sermaye Düzeltme Farkları20 87.617.544 87.617.544Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)20 0 -143.366.328Paylara İlişkin Primler (İskontolar)20 9.048.849 8.707.281Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi20 -218.071.912 -134.867.519Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)92.434.616 50.074.474Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)79.652.710 40.091.753Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)85.514.374 42.788.782Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-5.861.664 -2.697.029Yabancı Para Çevrim Farkları12.781.906 9.982.721Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler20 31.983.355 31.893.891Diğer Yedekler20 16.115.089 16.115.089Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları20 -310.951.408 -313.721.685Net Dönem Karı veya Zararı30 -26.738.599 12.188.642Kontrol Gücü Olmayan Paylar20 70.721.530 63.878.466TOPLAM ÖZKAYNAKLAR295.754.797 222.115.588TOPLAM KAYNAKLAR508.490.303 462.838.463Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat21 310.651.150 296.224.806Satışların Maliyeti21 -241.249.874 -230.024.551TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)69.401.276 66.200.255BRÜT KAR (ZARAR)69.401.276 66.200.255Genel Yönetim Giderleri-46.737.384 -36.936.129Pazarlama Giderleri-27.834.988 -23.462.797Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler23 20.999.568 45.805.323Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler23 -19.807.332 -37.676.017ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-3.978.860 13.930.635Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler25 72.399.594 24.632.930Yatırım Faaliyetlerinden Giderler25 -87.619.103 -2.339.854Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar13 460.409 -6.630.586FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-18.737.960 29.593.125Finansman Gelirleri27 13.673.587 8.719.887Finansman Giderleri27 -24.891.175 -30.245.521SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-29.955.548 8.067.491Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-6.576.712 -7.768.645Dönem Vergi (Gideri) Geliri29 -8.879.121 -7.469.803Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri29 2.302.409 -298.842SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-36.532.260 298.846DÖNEM KARI (ZARARI)-36.532.260 298.846Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar20 -9.793.661 -11.889.796Ana Ortaklık Payları30 -26.738.599 12.188.642Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 30 -0,04900000 0,02200000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar62.917.702 19.370.375Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)78.676.653 18.030.296Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)28 -4.273.090 -44.757Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-11.485.861 1.384.836Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi28 -12.340.479 1.375.885Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi28 854.618 8.951Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar5.011.920 6.816.075Yabancı Para Çevrim Farkları28 5.011.920 6.816.075DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)67.929.622 26.186.450TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)31.397.362 26.485.296Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar20 10.311.397 -5.486.487Ana Ortaklık Payları21.085.965 31.971.783http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826444BIST