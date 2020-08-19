***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler19 543.595.733 87.617.544 0 -143.366.328 8.707.281 -134.867.519 42.788.782 -2.697.029 9.982.721 31.893.891 16.115.089 -313.721.685 12.188.642 158.237.122 63.878.466 222.115.588Transferler19 -701.113 1.507.951 11.381.804 -12.188.642 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)25 0 -1.462.167 2.045.681 -8.160.900 -7.577.386 -5.611.408 -13.188.794Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0 0 0 0 0Kar Payları-1.150.060 -1.150.060 -1.150.060Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78.285 78.285Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış19 15.000.000 -159.634 -17.923.363 -434.094 67.357 -30.548 -7.538.485 -11.018.767 -2.057.336 -13.076.103Dönem Sonu Bakiyeler19 543.595.733 87.617.544 0 -128.366.328 8.547.647 -152.790.882 41.653.575 -4.091.839 12.028.402 33.371.294 16.115.089 -311.028.426 -8.160.900 138.490.909 56.288.007 194.778.916Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler19 543.595.733 87.617.544 0 0 9.048.849 -218.071.912 85.514.374 -5.861.664 12.781.906 31.983.355 16.115.089 -310.951.408 -26.738.599 225.033.267 70.721.530 295.754.797Transferler19 -1.388.902 1.411.425 -26.761.122 26.738.599 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)25 -603.307 3.004.808 16.286.014 18.687.515 6.636.044 25.323.559Sermaye Arttırımı19 -3.765.088 -3.765.088 3.765.088 0Kar Payları0 0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış19 0 1.106 -69.207 41.627 -4.550 228 -43.696 -74.492 74.492 0Dönem Sonu Bakiyeler19 543.595.733 87.617.544 0 0 9.049.955 -218.141.119 84.167.099 -6.469.521 15.786.714 33.395.008 16.115.089 -341.521.314 16.286.014 239.881.202 81.197.154 321.078.356Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-27.471.017 74.248.735Dönem Karı (Zararı)25.755.484 -9.910.774Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)25.755.484 -9.910.774Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler6.032.312 -2.201.554Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler15 10.316.637 5.081.785Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler16 689.437 -260.418Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler9 -436.151 -460.204Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler390.758 1.153.390İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler13 390.758 1.153.390Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler26 -4.829.021 -7.507.487Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler15,23 -99.348 -208.620İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler6 -54.651.751 90.580.298Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8,9 -5.352.636 -23.036.414Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler2.182.799 6.992.344Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler11 -19.334.281 12.631.545Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8,9 16.935.037 -6.054.275Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler962.019 6.397.625Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-27.471.017 75.398.795Ödenen Temettüler0 -1.150.060YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.040.603 -19.877.977Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri0 78.285Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri15 514.910 282.067Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları15 -1.555.513 -20.238.329FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI32.144.033 -49.864.894Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri0 -13.076.103Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri7 11.049.378 1.138.971Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları7 0 0İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış8,10 21.094.655 -37.927.762YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.632.413 4.505.864Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi1.039.914 2.320.445NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.672.327 6.826.309DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 26.465.576 13.698.821DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 31.137.903 20.525.130Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 31.137.903 26.465.576Finansal Yatırımlar6 44.633.751 2.875.264Ticari Alacaklar55.818.191 50.617.758İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar8,9 272.944 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 55.545.247 50.617.758Diğer Alacaklar37.110.616 62.133.898İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar8,10 33.904.262 55.272.139İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 3.206.354 6.861.759Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları21 0 0Stoklar11 69.387.282 50.053.001Peşin Ödenmiş Giderler4.447.695 2.526.568İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8,12 0 29.860İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 4.447.695 2.496.708Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar26 597.334 1.063.846Diğer Dönen Varlıklar18 15.735.984 15.719.011ARA TOPLAM258.868.756 211.454.922TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR258.868.756 211.454.922DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar27.291.114 14.397.850Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar6 2.167.150 1.227.050Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar6 25.123.964 13.170.800Diğer Alacaklar108.087 107.069İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 108.087 107.069Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar13 18.465.282 18.856.040Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller14 46.073.000 46.073.000Maddi Duran Varlıklar0 209.844.970 215.305.486Maddi Olmayan Duran Varlıklar0 2.155.252 2.295.936TOPLAM DURAN VARLIKLAR303.937.705 297.035.381TOPLAM VARLIKLAR562.806.461 508.490.303KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7 28.219.660 26.623.365Ticari Borçlar50.648.506 34.301.820İlişkili Taraflara Ticari Borçlar8,9 1.000.324 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 49.648.182 34.301.820Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17 4.754.927 4.279.914Diğer Borçlar81.767.209 82.715.439İlişkili Taraflara Diğer Borçlar8,10 80.935.686 81.208.908İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10 831.523 1.506.531Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)13.542.117 8.915.645İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 13.542.117 8.915.645Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü26 0 534.416Kısa Vadeli Karşılıklar12.032.955 11.926.049Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar17 281.254 280.907Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar16 11.751.701 11.645.142Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler18 4.719.745 7.975.199ARA TOPLAM195.685.119 177.271.847TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER195.685.119 177.271.847UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar7 14.228.278 4.775.195Diğer Borçlar0 87.828İlişkili Taraflara Diğer Borçlar0 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10 0 87.828Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)18 929.034 1.050.210Uzun Vadeli Karşılıklar16.443.230 14.870.718Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17 16.443.230 14.870.718Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü26 14.442.444 14.679.708TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER46.042.986 35.463.659TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER241.728.105 212.735.506ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar239.881.202 225.033.267Ödenmiş Sermaye19 543.595.733 543.595.733Sermaye Düzeltme Farkları19 87.617.544 87.617.544Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)19 0 0Paylara İlişkin Primler (İskontolar)19 9.049.955 9.048.849Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi19 -218.141.119 -218.071.912Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)93.484.292 92.434.616Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)77.697.578 79.652.710Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)84.167.099 85.514.374Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-6.469.521 -5.861.664Yabancı Para Çevrim Farkları15.786.714 12.781.906Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler19 33.395.008 31.983.355Diğer Yedekler19 16.115.089 16.115.089Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları19 -341.521.314 -310.951.408Net Dönem Karı veya Zararı27 16.286.014 -26.738.599Kontrol Gücü Olmayan Paylar19 81.197.154 70.721.530TOPLAM ÖZKAYNAKLAR321.078.356 295.754.797TOPLAM KAYNAKLAR562.806.461 508.490.303Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat20 153.681.467 162.927.995 78.922.393 94.341.261Satışların Maliyeti20 -112.178.734 -128.054.395 -55.468.190 -71.378.766TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)41.502.733 34.873.600 23.454.203 22.962.495BRÜT KAR (ZARAR)41.502.733 34.873.600 23.454.203 22.962.495Genel Yönetim Giderleri-25.572.730 -22.198.276 -12.819.839 -10.904.955Pazarlama Giderleri-10.906.693 -12.595.638 -5.316.490 -6.573.861Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0 0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 14.177.966 12.612.781 4.645.472 6.351.602Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -14.099.824 -11.103.497 -8.453.064 -5.085.265ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)5.101.452 1.588.970 1.510.282 6.750.016Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler23 20.671.653 16.047.183 20.496.639 180.927Yatırım Faaliyetlerinden Giderler23 -393.661 -18.880.253 10.282.999 -9.633.561Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar13 -390.758 -1.153.390 403.202 -338.198FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)24.988.686 -2.397.490 32.693.122 -3.040.816Finansman Gelirleri24 9.041.337 6.773.244 5.279.048 3.260.415Finansman Giderleri24 -8.274.539 -14.286.528 -3.871.959 -4.839.674SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)25.755.484 -9.910.774 34.100.211 -4.620.075Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-4.255.341 -5.188.948 -3.108.777 -2.831.772Dönem Vergi (Gideri) Geliri26 -4.294.605 -6.212.679 -2.574.994 -3.010.968Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri26 39.264 1.023.731 -533.783 179.196SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)21.500.143 -15.099.722 30.991.434 -7.451.847DÖNEM KARI (ZARARI)21.500.143 -15.099.722 30.991.434 -7.451.847Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar19 5.214.129 -6.938.822 5.471.279 -3.212.544Ana Ortaklık Payları27 16.286.014 -8.160.900 25.520.155 -4.239.303Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 27 0,03000000 -0,01500000 0,04700000 -0,00800000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-791.984 -1.877.371 -540.059 -1.405.196Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)25 -989.984 -2.346.714 -675.078 -1.756.495Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler198.000 469.343 135.019 351.299Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi25 198.000 469.343 135.019 351.299Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar4.615.400 3.788.299 1.877.394 1.730.952Yabancı Para Çevrim Farkları25 4.615.400 3.788.299 1.877.394 1.730.952DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)3.823.416 1.910.928 1.337.335 325.756TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)25.323.559 -13.188.794 32.328.769 -7.126.091Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar19 6.636.044 -5.611.408 5.923.979 -2.622.515Ana Ortaklık Payları0 18.687.515 -7.577.386 26.404.790 -4.503.576http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870018BIST