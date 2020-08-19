***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor
19.08.2020 18:18
***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
19 543.595.733 87.617.544 0 -143.366.328 8.707.281 -134.867.519 42.788.782 -2.697.029 9.982.721 31.893.891 16.115.089 -313.721.685 12.188.642 158.237.122 63.878.466 222.115.588
Transferler
19 -701.113 1.507.951 11.381.804 -12.188.642 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
25 0 -1.462.167 2.045.681 -8.160.900 -7.577.386 -5.611.408 -13.188.794
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0 0
Kar Payları
-1.150.060 -1.150.060 -1.150.060
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78.285 78.285
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
19 15.000.000 -159.634 -17.923.363 -434.094 67.357 -30.548 -7.538.485 -11.018.767 -2.057.336 -13.076.103
Dönem Sonu Bakiyeler
19 543.595.733 87.617.544 0 -128.366.328 8.547.647 -152.790.882 41.653.575 -4.091.839 12.028.402 33.371.294 16.115.089 -311.028.426 -8.160.900 138.490.909 56.288.007 194.778.916
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
19 543.595.733 87.617.544 0 0 9.048.849 -218.071.912 85.514.374 -5.861.664 12.781.906 31.983.355 16.115.089 -310.951.408 -26.738.599 225.033.267 70.721.530 295.754.797
Transferler
19 -1.388.902 1.411.425 -26.761.122 26.738.599 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
25 -603.307 3.004.808 16.286.014 18.687.515 6.636.044 25.323.559
Sermaye Arttırımı
19 -3.765.088 -3.765.088 3.765.088 0
Kar Payları
0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
19 0 1.106 -69.207 41.627 -4.550 228 -43.696 -74.492 74.492 0
Dönem Sonu Bakiyeler
19 543.595.733 87.617.544 0 0 9.049.955 -218.141.119 84.167.099 -6.469.521 15.786.714 33.395.008 16.115.089 -341.521.314 16.286.014 239.881.202 81.197.154 321.078.356
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-27.471.017 74.248.735
Dönem Karı (Zararı)
25.755.484 -9.910.774
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
25.755.484 -9.910.774
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
6.032.312 -2.201.554
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 10.316.637 5.081.785
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
16 689.437 -260.418
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
9 -436.151 -460.204
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
390.758 1.153.390
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
13 390.758 1.153.390
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 -4.829.021 -7.507.487
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
15,23 -99.348 -208.620
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
6 -54.651.751 90.580.298
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8,9 -5.352.636 -23.036.414
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.182.799 6.992.344
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
11 -19.334.281 12.631.545
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8,9 16.935.037 -6.054.275
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
962.019 6.397.625
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-27.471.017 75.398.795
Ödenen Temettüler
0 -1.150.060
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.040.603 -19.877.977
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
0 78.285
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15 514.910 282.067
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -1.555.513 -20.238.329
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
32.144.033 -49.864.894
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 -13.076.103
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 11.049.378 1.138.971
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 0 0
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
8,10 21.094.655 -37.927.762
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.632.413 4.505.864
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
1.039.914 2.320.445
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.672.327 6.826.309
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 26.465.576 13.698.821
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 31.137.903 20.525.130
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 31.137.903 26.465.576
Finansal Yatırımlar
6 44.633.751 2.875.264
Ticari Alacaklar
55.818.191 50.617.758
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8,9 272.944 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 55.545.247 50.617.758
Diğer Alacaklar
37.110.616 62.133.898
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8,10 33.904.262 55.272.139
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 3.206.354 6.861.759
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları
21 0 0
Stoklar
11 69.387.282 50.053.001
Peşin Ödenmiş Giderler
4.447.695 2.526.568
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8,12 0 29.860
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 4.447.695 2.496.708
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
26 597.334 1.063.846
Diğer Dönen Varlıklar
18 15.735.984 15.719.011
ARA TOPLAM
258.868.756 211.454.922
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
258.868.756 211.454.922
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
27.291.114 14.397.850
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
6 2.167.150 1.227.050
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
6 25.123.964 13.170.800
Diğer Alacaklar
108.087 107.069
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 108.087 107.069
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
13 18.465.282 18.856.040
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
14 46.073.000 46.073.000
Maddi Duran Varlıklar
0 209.844.970 215.305.486
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
0 2.155.252 2.295.936
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
303.937.705 297.035.381
TOPLAM VARLIKLAR
562.806.461 508.490.303
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 28.219.660 26.623.365
Ticari Borçlar
50.648.506 34.301.820
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8,9 1.000.324 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 49.648.182 34.301.820
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 4.754.927 4.279.914
Diğer Borçlar
81.767.209 82.715.439
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8,10 80.935.686 81.208.908
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 831.523 1.506.531
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13.542.117 8.915.645
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 13.542.117 8.915.645
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
26 0 534.416
Kısa Vadeli Karşılıklar
12.032.955 11.926.049
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 281.254 280.907
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 11.751.701 11.645.142
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 4.719.745 7.975.199
ARA TOPLAM
195.685.119 177.271.847
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
195.685.119 177.271.847
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 14.228.278 4.775.195
Diğer Borçlar
0 87.828
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 0 87.828
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
18 929.034 1.050.210
Uzun Vadeli Karşılıklar
16.443.230 14.870.718
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 16.443.230 14.870.718
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
26 14.442.444 14.679.708
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
46.042.986 35.463.659
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
241.728.105 212.735.506
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
239.881.202 225.033.267
Ödenmiş Sermaye
19 543.595.733 543.595.733
Sermaye Düzeltme Farkları
19 87.617.544 87.617.544
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
19 0 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
19 9.049.955 9.048.849
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
19 -218.141.119 -218.071.912
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
93.484.292 92.434.616
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
77.697.578 79.652.710
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
84.167.099 85.514.374
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-6.469.521 -5.861.664
Yabancı Para Çevrim Farkları
15.786.714 12.781.906
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19 33.395.008 31.983.355
Diğer Yedekler
19 16.115.089 16.115.089
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19 -341.521.314 -310.951.408
Net Dönem Karı veya Zararı
27 16.286.014 -26.738.599
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
19 81.197.154 70.721.530
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
321.078.356 295.754.797
TOPLAM KAYNAKLAR
562.806.461 508.490.303
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
20 153.681.467 162.927.995 78.922.393 94.341.261
Satışların Maliyeti
20 -112.178.734 -128.054.395 -55.468.190 -71.378.766
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
41.502.733 34.873.600 23.454.203 22.962.495
BRÜT KAR (ZARAR)
41.502.733 34.873.600 23.454.203 22.962.495
Genel Yönetim Giderleri
-25.572.730 -22.198.276 -12.819.839 -10.904.955
Pazarlama Giderleri
-10.906.693 -12.595.638 -5.316.490 -6.573.861
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 14.177.966 12.612.781 4.645.472 6.351.602
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -14.099.824 -11.103.497 -8.453.064 -5.085.265
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.101.452 1.588.970 1.510.282 6.750.016
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 20.671.653 16.047.183 20.496.639 180.927
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 -393.661 -18.880.253 10.282.999 -9.633.561
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
13 -390.758 -1.153.390 403.202 -338.198
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
24.988.686 -2.397.490 32.693.122 -3.040.816
Finansman Gelirleri
24 9.041.337 6.773.244 5.279.048 3.260.415
Finansman Giderleri
24 -8.274.539 -14.286.528 -3.871.959 -4.839.674
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
25.755.484 -9.910.774 34.100.211 -4.620.075
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-4.255.341 -5.188.948 -3.108.777 -2.831.772
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 -4.294.605 -6.212.679 -2.574.994 -3.010.968
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 39.264 1.023.731 -533.783 179.196
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
21.500.143 -15.099.722 30.991.434 -7.451.847
DÖNEM KARI (ZARARI)
21.500.143 -15.099.722 30.991.434 -7.451.847
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
19 5.214.129 -6.938.822 5.471.279 -3.212.544
Ana Ortaklık Payları
27 16.286.014 -8.160.900 25.520.155 -4.239.303
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 27 0,03000000 -0,01500000 0,04700000 -0,00800000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-791.984 -1.877.371 -540.059 -1.405.196
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
25 -989.984 -2.346.714 -675.078 -1.756.495
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
198.000 469.343 135.019 351.299
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
25 198.000 469.343 135.019 351.299
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
4.615.400 3.788.299 1.877.394 1.730.952
Yabancı Para Çevrim Farkları
25 4.615.400 3.788.299 1.877.394 1.730.952
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.823.416 1.910.928 1.337.335 325.756
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
25.323.559 -13.188.794 32.328.769 -7.126.091
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
19 6.636.044 -5.611.408 5.923.979 -2.622.515
Ana Ortaklık Payları
0 18.687.515 -7.577.386 26.404.790 -4.503.576
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870018
BIST