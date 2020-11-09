***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler19 543.595.733 87.617.544 0 -143.366.328 8.707.281 -134.867.519 42.788.782 -2.697.029 9.982.721 31.893.891 16.115.089 -313.721.685 12.188.642 158.237.122 63.878.466 222.115.588Transferler19 -701.945 624.776 12.265.811 -12.188.642 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)25 0 -1.926.152 1.673.973 -8.369.534 -8.621.713 -9.300.245 -17.921.958Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0 0 0 0 0Kar Payları-1.150.060 -1.150.060 -1.150.060Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması19 0 0 0 0 0 0 0 278.242 278.242 356.526 634.768Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış19 23.000.000 -137.531 -20.512.173 -373.988 58.031 -26.318 -7.656.961 -5.648.940 -2.923.795 -8.572.735Dönem Sonu Bakiyeler19 543.595.733 87.617.544 0 -120.366.328 8.569.750 -155.379.692 41.712.849 -4.565.150 11.656.694 32.492.349 16.115.089 -309.984.653 -8.369.534 143.094.651 52.010.952 195.105.603Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler19 543.595.733 87.617.544 0 0 9.048.849 -218.071.912 85.514.374 -5.861.664 12.781.906 31.983.355 16.115.089 -310.951.408 -26.738.599 225.033.267 70.721.530 295.754.797Transferler19 -1.388.902 1.410.451 -26.760.148 26.738.599 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)25 -1.324.213 7.756.769 33.823.261 46.841.267 8.989.533 55.830.800Sermaye Arttırımı19 -1.403.411 -1.403.411 1.403.411 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi-21.711.120 -21.711.120 0 -21.711.120Kar Payları0 0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış19 0 1.106 -12.187.040 41.627 -57.461 69.375 -18.709.718 -30.842.111 30.842.111 0Dönem Sonu Bakiyeler19 543.595.733 87.617.544 0 0 9.049.955 -230.258.952 90.752.549 -7.243.338 20.538.675 33.463.181 16.115.089 -379.535.805 33.823.261 217.917.892 111.956.585 329.874.477Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-26.206.527 70.021.226Dönem Karı (Zararı)47.094.092 -10.497.721Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)47.094.092 -10.497.721Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler8.228.724 -3.214.677Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler15 15.000.291 7.626.097Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler16 224.952 -594.631Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler9 16.125 -569.778Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler814.080 1.197.810İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler13 814.080 1.197.810Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler26 -7.152.513 -10.488.163Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler15,23 -674.211 -386.012İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-81.529.343 84.883.684Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)6 -66.918.101 85.172.747Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8,9 -18.051.418 -12.689.806Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler3.639.176 7.583.015Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler11 -32.438.671 9.726.752Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8,9 18.438.249 -8.261.462Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler13.801.422 3.352.438Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-26.206.527 71.171.286Ödenen Temettüler0 -1.150.060YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-5.297.662 -22.014.338Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri0 634.768Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri15 1.092.234 461.752Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları15 -6.389.896 -23.110.858FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI30.676.417 -52.081.755Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri0 -8.572.735Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri-21.711.120 0Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 -21.711.120 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri7 8.832.850 3.445.968Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları7 0 0İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış8,10 43.554.687 -46.954.988YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-827.772 -4.074.867Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi4.151.241 1.930.303NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.323.469 -2.144.564DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 26.465.576 13.698.821DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 29.789.045 11.554.257Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 29.789.045 26.465.576Finansal Yatırımlar6 55.185.910 2.875.264Ticari Alacaklar67.815.128 50.617.758İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar8,9 138.405 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 67.676.723 50.617.758Diğer Alacaklar14.740.147 62.133.898İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar8,10 12.094.198 55.272.139İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 2.645.949 6.861.759Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları21 0 0Stoklar11 82.491.672 50.053.001Peşin Ödenmiş Giderler4.801.933 2.526.568İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8,12 0 29.860İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 4.801.933 2.496.708Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar26 376.458 1.063.846Diğer Dönen Varlıklar18 14.714.772 15.719.011ARA TOPLAM269.915.065 211.454.922TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR269.915.065 211.454.922DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar29.005.305 14.397.850Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar6 3.144 1.227.050Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar6 29.002.161 13.170.800Diğer Alacaklar99.965 107.069İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 99.965 107.069Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar13 18.041.960 18.856.040Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller14 46.073.000 46.073.000Maddi Duran Varlıklar0 220.619.065 215.305.486Maddi Olmayan Duran Varlıklar0 2.866.798 2.295.936TOPLAM DURAN VARLIKLAR316.706.093 297.035.381TOPLAM VARLIKLAR586.621.158 508.490.303KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7 27.522.069 26.623.365Ticari Borçlar51.902.149 34.301.820İlişkili Taraflara Ticari Borçlar8,9 135.774 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 51.766.375 34.301.820Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17 5.498.259 4.279.914Diğer Borçlar82.538.954 82.715.439İlişkili Taraflara Diğer Borçlar8,10 81.585.654 81.208.908İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10 953.300 1.506.531Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)25.336.985 8.915.645İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 339.601 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 24.997.384 8.915.645Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü26 0 534.416Kısa Vadeli Karşılıklar11.893.490 11.926.049Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar17 258.222 280.907Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar16 11.635.268 11.645.142Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler18 4.959.761 7.975.199ARA TOPLAM209.651.667 177.271.847TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER209.651.667 177.271.847UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar7 12.709.341 4.775.195Diğer Borçlar0 87.828İlişkili Taraflara Diğer Borçlar0 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10 0 87.828Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)18 868.444 1.050.210Uzun Vadeli Karşılıklar17.105.471 14.870.718Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17 17.105.471 14.870.718Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü26 16.411.758 14.679.708TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER47.095.014 35.463.659TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER256.746.681 212.735.506ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar217.917.892 225.033.267Ödenmiş Sermaye19 543.595.733 543.595.733Sermaye Düzeltme Farkları19 87.617.544 87.617.544Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)19 0 0Paylara İlişkin Primler (İskontolar)19 9.049.955 9.048.849Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi19 -230.258.952 -218.071.912Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)104.047.886 92.434.616Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)83.509.211 79.652.710Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)90.752.549 85.514.374Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-7.243.338 -5.861.664Yabancı Para Çevrim Farkları20.538.675 12.781.906Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler19 33.463.181 31.983.355Diğer Yedekler19 16.115.089 16.115.089Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları19 -379.535.805 -310.951.408Net Dönem Karı veya Zararı27 33.823.261 -26.738.599Kontrol Gücü Olmayan Paylar19 111.956.585 70.721.530TOPLAM ÖZKAYNAKLAR329.874.477 295.754.797TOPLAM KAYNAKLAR586.621.158 508.490.303Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat20 241.979.259 242.187.529 88.297.792 79.259.534Satışların Maliyeti20 -177.236.453 -189.957.083 -65.057.719 -61.902.688TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)64.742.806 52.230.446 23.240.073 17.356.846BRÜT KAR (ZARAR)64.742.806 52.230.446 23.240.073 17.356.846Genel Yönetim Giderleri-40.103.253 -34.051.247 -14.530.523 -11.852.971Pazarlama Giderleri-16.209.748 -19.163.150 -5.303.055 -6.567.512Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0 0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 22.861.661 18.393.637 8.683.695 5.780.856Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -20.279.343 -13.897.059 -6.179.519 -2.793.562ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)11.012.123 3.512.627 5.910.671 1.923.657Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler23 34.899.530 20.766.782 14.227.877 4.719.599Yatırım Faaliyetlerinden Giderler23 -165.472 -23.829.071 228.189 -4.948.818Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar13 -814.080 -1.197.810 -423.322 -44.420FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)44.932.101 -747.472 19.943.415 1.650.018Finansman Gelirleri24 12.998.094 11.101.162 3.956.757 4.327.918Finansman Giderleri24 -10.836.103 -20.851.411 -2.561.564 -6.564.883SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)47.094.092 -10.497.721 21.338.608 -586.947Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-7.967.985 -8.270.854 -3.712.644 -3.081.906Dönem Vergi (Gideri) Geliri26 -6.618.097 -9.256.003 -2.323.492 -3.043.324Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri26 -1.349.888 985.149 -1.389.152 -38.582SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)39.126.107 -18.768.575 17.625.964 -3.668.853DÖNEM KARI (ZARARI)39.126.107 -18.768.575 17.625.964 -3.668.853Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar19 5.302.846 -10.399.041 88.717 -3.460.219Ana Ortaklık Payları27 33.823.261 -8.369.534 17.537.247 -208.634Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 27 0,06200000 -0,01500000 0,03200000 0,00000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar5.003.656 -2.253.334 5.795.640 -375.963Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)7.363.063 0 7.363.063 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)25 -1.977.245 -2.816.668 -987.261 -469.954Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-382.162 563.334 -580.162 93.991Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi-777.614 0 -777.614 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi25 395.452 563.334 197.452 93.991Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar11.701.037 3.099.951 7.085.637 -688.348Yabancı Para Çevrim Farkları25 11.701.037 3.099.951 7.085.637 -688.348DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)16.704.693 846.617 12.881.277 -1.064.311TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)55.830.800 -17.921.958 30.507.241 -4.733.164Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar19 8.989.533 -9.300.245 2.353.489 -3.688.837Ana Ortaklık Payları0 46.841.267 -8.621.713 28.153.752 -1.044.327http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887425BIST