***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor
09.11.2020 19:38
***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
19 543.595.733 87.617.544 0 -143.366.328 8.707.281 -134.867.519 42.788.782 -2.697.029 9.982.721 31.893.891 16.115.089 -313.721.685 12.188.642 158.237.122 63.878.466 222.115.588
Transferler
19 -701.945 624.776 12.265.811 -12.188.642 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
25 0 -1.926.152 1.673.973 -8.369.534 -8.621.713 -9.300.245 -17.921.958
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0 0
Kar Payları
-1.150.060 -1.150.060 -1.150.060
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
19 0 0 0 0 0 0 0 278.242 278.242 356.526 634.768
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
19 23.000.000 -137.531 -20.512.173 -373.988 58.031 -26.318 -7.656.961 -5.648.940 -2.923.795 -8.572.735
Dönem Sonu Bakiyeler
19 543.595.733 87.617.544 0 -120.366.328 8.569.750 -155.379.692 41.712.849 -4.565.150 11.656.694 32.492.349 16.115.089 -309.984.653 -8.369.534 143.094.651 52.010.952 195.105.603
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
19 543.595.733 87.617.544 0 0 9.048.849 -218.071.912 85.514.374 -5.861.664 12.781.906 31.983.355 16.115.089 -310.951.408 -26.738.599 225.033.267 70.721.530 295.754.797
Transferler
19 -1.388.902 1.410.451 -26.760.148 26.738.599 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
25 -1.324.213 7.756.769 33.823.261 46.841.267 8.989.533 55.830.800
Sermaye Arttırımı
19 -1.403.411 -1.403.411 1.403.411 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
-21.711.120 -21.711.120 0 -21.711.120
Kar Payları
0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
19 0 1.106 -12.187.040 41.627 -57.461 69.375 -18.709.718 -30.842.111 30.842.111 0
Dönem Sonu Bakiyeler
19 543.595.733 87.617.544 0 0 9.049.955 -230.258.952 90.752.549 -7.243.338 20.538.675 33.463.181 16.115.089 -379.535.805 33.823.261 217.917.892 111.956.585 329.874.477
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-26.206.527 70.021.226
Dönem Karı (Zararı)
47.094.092 -10.497.721
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
47.094.092 -10.497.721
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
8.228.724 -3.214.677
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 15.000.291 7.626.097
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
16 224.952 -594.631
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
9 16.125 -569.778
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
814.080 1.197.810
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
13 814.080 1.197.810
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 -7.152.513 -10.488.163
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
15,23 -674.211 -386.012
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-81.529.343 84.883.684
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
6 -66.918.101 85.172.747
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8,9 -18.051.418 -12.689.806
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3.639.176 7.583.015
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
11 -32.438.671 9.726.752
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8,9 18.438.249 -8.261.462
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
13.801.422 3.352.438
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-26.206.527 71.171.286
Ödenen Temettüler
0 -1.150.060
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-5.297.662 -22.014.338
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
0 634.768
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15 1.092.234 461.752
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -6.389.896 -23.110.858
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
30.676.417 -52.081.755
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 -8.572.735
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-21.711.120 0
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 -21.711.120 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 8.832.850 3.445.968
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 0 0
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
8,10 43.554.687 -46.954.988
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-827.772 -4.074.867
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
4.151.241 1.930.303
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.323.469 -2.144.564
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 26.465.576 13.698.821
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 29.789.045 11.554.257
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 29.789.045 26.465.576
Finansal Yatırımlar
6 55.185.910 2.875.264
Ticari Alacaklar
67.815.128 50.617.758
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8,9 138.405 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 67.676.723 50.617.758
Diğer Alacaklar
14.740.147 62.133.898
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8,10 12.094.198 55.272.139
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 2.645.949 6.861.759
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları
21 0 0
Stoklar
11 82.491.672 50.053.001
Peşin Ödenmiş Giderler
4.801.933 2.526.568
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8,12 0 29.860
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 4.801.933 2.496.708
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
26 376.458 1.063.846
Diğer Dönen Varlıklar
18 14.714.772 15.719.011
ARA TOPLAM
269.915.065 211.454.922
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
269.915.065 211.454.922
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
29.005.305 14.397.850
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
6 3.144 1.227.050
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
6 29.002.161 13.170.800
Diğer Alacaklar
99.965 107.069
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 99.965 107.069
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
13 18.041.960 18.856.040
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
14 46.073.000 46.073.000
Maddi Duran Varlıklar
0 220.619.065 215.305.486
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
0 2.866.798 2.295.936
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
316.706.093 297.035.381
TOPLAM VARLIKLAR
586.621.158 508.490.303
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 27.522.069 26.623.365
Ticari Borçlar
51.902.149 34.301.820
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8,9 135.774 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 51.766.375 34.301.820
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 5.498.259 4.279.914
Diğer Borçlar
82.538.954 82.715.439
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8,10 81.585.654 81.208.908
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 953.300 1.506.531
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
25.336.985 8.915.645
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 339.601 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 24.997.384 8.915.645
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
26 0 534.416
Kısa Vadeli Karşılıklar
11.893.490 11.926.049
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 258.222 280.907
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 11.635.268 11.645.142
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 4.959.761 7.975.199
ARA TOPLAM
209.651.667 177.271.847
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
209.651.667 177.271.847
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 12.709.341 4.775.195
Diğer Borçlar
0 87.828
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 0 87.828
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
18 868.444 1.050.210
Uzun Vadeli Karşılıklar
17.105.471 14.870.718
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 17.105.471 14.870.718
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
26 16.411.758 14.679.708
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
47.095.014 35.463.659
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
256.746.681 212.735.506
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
217.917.892 225.033.267
Ödenmiş Sermaye
19 543.595.733 543.595.733
Sermaye Düzeltme Farkları
19 87.617.544 87.617.544
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
19 0 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
19 9.049.955 9.048.849
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
19 -230.258.952 -218.071.912
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
104.047.886 92.434.616
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
83.509.211 79.652.710
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
90.752.549 85.514.374
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-7.243.338 -5.861.664
Yabancı Para Çevrim Farkları
20.538.675 12.781.906
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19 33.463.181 31.983.355
Diğer Yedekler
19 16.115.089 16.115.089
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19 -379.535.805 -310.951.408
Net Dönem Karı veya Zararı
27 33.823.261 -26.738.599
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
19 111.956.585 70.721.530
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
329.874.477 295.754.797
TOPLAM KAYNAKLAR
586.621.158 508.490.303
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
20 241.979.259 242.187.529 88.297.792 79.259.534
Satışların Maliyeti
20 -177.236.453 -189.957.083 -65.057.719 -61.902.688
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
64.742.806 52.230.446 23.240.073 17.356.846
BRÜT KAR (ZARAR)
64.742.806 52.230.446 23.240.073 17.356.846
Genel Yönetim Giderleri
-40.103.253 -34.051.247 -14.530.523 -11.852.971
Pazarlama Giderleri
-16.209.748 -19.163.150 -5.303.055 -6.567.512
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 22.861.661 18.393.637 8.683.695 5.780.856
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -20.279.343 -13.897.059 -6.179.519 -2.793.562
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
11.012.123 3.512.627 5.910.671 1.923.657
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 34.899.530 20.766.782 14.227.877 4.719.599
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 -165.472 -23.829.071 228.189 -4.948.818
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
13 -814.080 -1.197.810 -423.322 -44.420
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
44.932.101 -747.472 19.943.415 1.650.018
Finansman Gelirleri
24 12.998.094 11.101.162 3.956.757 4.327.918
Finansman Giderleri
24 -10.836.103 -20.851.411 -2.561.564 -6.564.883
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
47.094.092 -10.497.721 21.338.608 -586.947
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-7.967.985 -8.270.854 -3.712.644 -3.081.906
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 -6.618.097 -9.256.003 -2.323.492 -3.043.324
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 -1.349.888 985.149 -1.389.152 -38.582
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
39.126.107 -18.768.575 17.625.964 -3.668.853
DÖNEM KARI (ZARARI)
39.126.107 -18.768.575 17.625.964 -3.668.853
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
19 5.302.846 -10.399.041 88.717 -3.460.219
Ana Ortaklık Payları
27 33.823.261 -8.369.534 17.537.247 -208.634
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 27 0,06200000 -0,01500000 0,03200000 0,00000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
5.003.656 -2.253.334 5.795.640 -375.963
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
7.363.063 0 7.363.063 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
25 -1.977.245 -2.816.668 -987.261 -469.954
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-382.162 563.334 -580.162 93.991
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
-777.614 0 -777.614 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
25 395.452 563.334 197.452 93.991
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
11.701.037 3.099.951 7.085.637 -688.348
Yabancı Para Çevrim Farkları
25 11.701.037 3.099.951 7.085.637 -688.348
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
16.704.693 846.617 12.881.277 -1.064.311
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
55.830.800 -17.921.958 30.507.241 -4.733.164
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
19 8.989.533 -9.300.245 2.353.489 -3.688.837
Ana Ortaklık Payları
0 46.841.267 -8.621.713 28.153.752 -1.044.327
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887425
BIST