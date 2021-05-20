***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler19 543.595.733 87.617.544 0 0 9.048.849 -218.071.912 85.514.374 -5.861.664 12.781.906 31.983.355 16.115.089 -310.951.408 -26.738.599 225.033.267 70.721.530 295.754.797Transferler19 -1.388.902 -128.763 -25.220.934 26.738.599 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)26 0 -161.186 1.678.052 -9.234.141 -7.717.275 712.065 -7.005.210Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0 0 0 0 0Kar Payları0 0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış19 0 0 1.106 -69.207 41.627 -4.546 216 -43.621 -74.425 74.425 0Dönem Sonu Bakiyeler19 543.595.733 87.617.544 0 0 9.049.955 -218.141.119 84.167.099 -6.027.396 14.459.958 31.854.808 16.115.089 -336.215.963 -9.234.141 217.241.567 71.508.020 288.749.587Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler19 543.595.733 87.617.544 0 0 8.838.538 -167.394.559 82.968.372 -5.724.726 16.019.968 33.369.270 16.115.089 -422.836.962 80.306.668 272.874.935 145.146.946 418.021.881Transferler19 13.422.440 -10.169.294 0 77.053.522 -80.306.668 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)26 62.651 1.639.425 126.932.089 128.634.165 24.704.517 153.338.682Kar Payları0 0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması19 -43.775.296 -25.074.404 -68.849.700 -7.869.733 -76.719.433Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış19 0 -348.289 22.327.156 -3.766.404 247.338 -66.650 2.643.352 21.036.503 13.697.149 34.733.652Dönem Sonu Bakiyeler19 543.595.733 87.617.544 0 -43.775.296 8.490.249 -156.719.367 69.032.674 -5.414.737 17.659.393 33.302.620 16.115.089 -343.140.088 126.932.089 353.695.903 175.678.879 529.374.782Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-30.236.615 -10.060.137Dönem Karı (Zararı)194.225.801 -8.344.727Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)194.225.801 -8.344.727Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-79.211.409 4.328.086Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler15 3.470.302 5.162.171Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler16 -4.364.489 929.677Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler9 335.717 -250.729Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-9.364 793.960İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler13 -9.364 793.960Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler25 -1.494.740 -2.246.404Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler15,22 -429.402 -60.589Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler19 -76.719.433 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-145.251.007 -6.043.496Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)6 -141.421.183 -3.991.673Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8,9 4.439.719 -8.728.799Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-3.553.736 1.679.044Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler11 -10.178.285 -8.821.931Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8,9 -3.898.384 10.448.748Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9.360.862 3.371.115Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-30.236.615 -10.060.137YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.695.999 -554.127Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri15 445.049 99.869Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları15 -2.141.048 -653.996FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI51.129.524 9.044.969Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları19 34.733.652 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri7 8.933.718 -1.778.914İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış8,9,10 7.462.154 10.823.883YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)19.196.910 -1.569.295Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi401.762 602.148NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)19.598.672 -967.147DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 21.790.625 27.990.840DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 41.389.297 27.023.693Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 41.389.297 21.790.625Finansal Yatırımlar6 231.119.868 109.501.960Ticari Alacaklar60.766.879 66.254.102İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar8,9 648.342 741.718İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 60.118.537 65.512.384Diğer Alacaklar8.820.322 14.869.697İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar8,10 7.512.301 13.642.718İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 1.308.021 1.226.979Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Stoklar11 77.022.020 66.843.735Canlı Varlıklar293.223 270.237Peşin Ödenmiş Giderler4.788.127 4.269.231İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 4.788.127 4.269.231Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar25 558.049 385.743Diğer Dönen Varlıklar18 16.949.772 14.329.610ARA TOPLAM441.707.557 298.514.940TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR441.707.557 298.514.940DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar56.139.846 36.336.571Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar6 252.484 252.484Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar6 55.887.362 36.084.087Diğer Alacaklar91.965 99.965İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 91.965 99.965Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar13 4.141.332 4.131.968Canlı Varlıklar1.866.853 1.720.509Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller14 46.294.092 46.294.092Maddi Duran Varlıklar220.039.500 218.557.971Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.071.441 1.143.157TOPLAM DURAN VARLIKLAR329.645.029 308.284.233TOPLAM VARLIKLAR771.352.586 606.799.173KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7 31.067.790 23.356.392Ticari Borçlar34.988.705 39.598.876İlişkili Taraflara Ticari Borçlar8,9 26.211 120.458İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 34.962.494 39.478.418Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17 6.183.142 6.054.101Diğer Borçlar32.459.473 31.116.984İlişkili Taraflara Diğer Borçlar8,10 32.151.676 30.819.939İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10 307.797 297.045Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)25.091.273 14.542.906İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 25.091.273 14.542.906Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü25 19.678.832 153.373Kısa Vadeli Karşılıklar9.911.165 15.441.009Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar17 368.278 291.990Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar16 9.542.887 15.149.019Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler18 4.926.980 6.124.899ARA TOPLAM164.307.360 136.388.540TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER164.307.360 136.388.540UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar7 12.821.048 11.598.728Diğer Borçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 617.038 807.856Uzun Vadeli Karşılıklar18.530.918 17.173.732Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17 18.530.918 17.173.732Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü25 45.701.440 22.808.436TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER77.670.444 52.388.752TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER241.977.804 188.777.292ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar353.695.903 272.874.935Ödenmiş Sermaye19 543.595.733 543.595.733Sermaye Düzeltme Farkları19 87.617.544 87.617.544Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)19 -43.775.296 0Paylara İlişkin Primler (İskontolar)19 8.490.249 8.838.538Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi19 -156.719.367 -167.394.559Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)81.277.330 93.263.614Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)63.617.937 77.243.646Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)69.032.674 82.968.372Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-5.414.737 -5.724.726Yabancı Para Çevrim Farkları17.659.393 16.019.968Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler19 33.302.620 33.369.270Diğer Yedekler19 16.115.089 16.115.089Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları19 -343.140.088 -422.836.962Net Dönem Karı veya Zararı26 126.932.089 80.306.668Kontrol Gücü Olmayan Paylar19 175.678.879 145.146.946TOPLAM ÖZKAYNAKLAR529.374.782 418.021.881TOPLAM KAYNAKLAR771.352.586 606.799.173Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat20 97.522.357 74.759.074Satışların Maliyeti20 -73.294.399 -56.710.544TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)24.227.958 18.048.530BRÜT KAR (ZARAR)24.227.958 18.048.530Genel Yönetim Giderleri-13.949.356 -12.752.891Pazarlama Giderleri-5.972.333 -5.590.203Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 8.055.559 9.532.494Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -6.213.670 -5.646.760ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)6.148.158 3.591.170Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler22 206.953.862 175.014Yatırım Faaliyetlerinden Giderler22 -21.170.068 -10.676.660Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar13 9.364 -793.960FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)191.941.316 -7.704.436Finansman Gelirleri23 6.080.811 3.762.289Finansman Giderleri23 -3.796.326 -4.402.580SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)194.225.801 -8.344.727Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-43.939.282 -1.146.564Dönem Vergi (Gideri) Geliri25 -21.020.199 -1.719.611Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 -22.919.083 573.047SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)150.286.519 -9.491.291DÖNEM KARI (ZARARI)150.286.519 -9.491.291Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar19 23.354.430 -257.150Ana Ortaklık Payları26 126.932.089 -9.234.141Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 26 0,23400000 -0,01700000DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-104.313 -251.925Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)24 -130.392 -314.906Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler26.079 62.981Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi24,25 26.079 62.981Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar3.156.476 2.738.006Yabancı Para Çevrim Farkları24 3.156.476 2.738.006DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)3.052.163 2.486.081TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)153.338.682 -7.005.210Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar19 24.704.517 712.065Ana Ortaklık Payları128.634.165 -7.717.275http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937040BIST