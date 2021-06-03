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***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

03.06.2021 14:02



***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2020 Yılı Olağan Genel Kurul 2.Toplantı Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 27.04.2021
Genel Kurul Tarihi 26.05.2021
Genel Kurul Saati 14:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 25.05.2021
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe SARIYER
Adres Beybi Giz Plaza Dereboyu Cad. Meydan Sokak. No:1 D:27 Maslak- Sarıyer /İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı b
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Altın Ons 1.877 1.878 -30,67  
Altın Gr. 525 525 -1,77  
Cumhuriyet 3.477 3.530 -5,00  
Tam 3.460 3.547 -9,92  
Yarım 1.672 1.716 -4,80  
Çeyrek 839 858 -2,40  
Gümüş.Ons 27,38 27,41 -0,77  
Gümüş Gr. 7,66 7,67 -0,12  
B. Petrol 71,29 71,29 -0,06  
Seans Raporu 16:17
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