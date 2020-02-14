***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
14.02.2020 15:42
***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2019-31.12.2019
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Büyük Mükellefler Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2019 Yılı 4.Dönem Geçici Vergi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
14/02/2020
Açıklamalar
01.01.2019 - 31.12.2019 hesap dönemine ilişkin Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesi'ne sunulan Sermaye Piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiş Gelir Tablomuz ekli pdf dosyasında sunulmaktadır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819048
BIST
16:05120.294
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -246,49
|Açılış
|: 121.082
|
|Önceki Kapanış
|: 120.541
|
121.581
En Düşük
120.279
16:056,0655
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0239
|Açılış
|: 6,0570
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0580
|
6,0660
En Düşük
6,0344
16:056,5734
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0187
|Açılış
|: 6,5680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5780
|
6,5764
En Düşük
6,5408
16:05307,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,86
|Açılış
|: 307,14
|
|Önceki Kapanış
|: 306,29
|
307,52
En Düşük
305,56
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|2,86
|648.682.888
|% 19,17
|
|AYCES
|12,74
|6.172.908
|% 14,98
|
|GEDIK
|12,40
|55.143.493
|% 13,76
|
|BJKAS
|3,07
|484.767.500
|% 12,87
|
|ALCTL
|19,84
|59.228.857
|% 11,40
|
|TUKAS
|12,64
|3.027.874
|% -17,17
|
|ISBTR
|50.500,00
|1.672.299
|% -10,38
|
|RHEAG
|2,12
|44.550.204
|% -9,79
|
|OZBAL
|2,41
|12.419.596
|% -8,02
|
|QNBFL
|145,20
|181.251
|% -7,52
|
|ASELS
|29,22
|1.194.891.912
|% 3,54
|
|THYAO
|14,93
|1.184.809.649
|% -0,40
|
|GSRAY
|2,86
|648.682.888
|% 19,17
|
|ISGYO
|2,22
|574.175.446
|% 7,25
|
|BJKAS
|3,07
|484.767.500
|% 12,87
|
|ISGYO
|2,22
|574.175.446
|% 7,25
|
|GSRAY
|2,86
|648.682.888
|% 19,17
|
|BJKAS
|3,07
|484.767.500
|% 12,87
|
|CEMAS
|1,24
|191.016.978
|% 2,48
|
|KARSN
|1,92
|271.822.475
|% 4,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8756
|7,9151
|% 0,19
|
|Frank
|6,1530
|6,1901
|% 0,13
|
|Riyal
|1,6117
|1,6197
|% 0,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.575
|1.576
|-0,75
|
|Altın Gr.
|307
|307
|0,75
|
|Cumhuriyet
|2.033
|2.064
|4,00
|
|Tam
|2.023
|2.073
|0,62
|
|Yarım
|978
|1.003
|0,30
|
|Çeyrek
|490
|501
|0,15
|
|Gümüş.Ons
|17,68
|17,72
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|0,02
|
|B. Petrol
|57,11
|57,11
|0,77
|
Seans Raporu
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16:16XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 17, 75 artarak (% 0.01 ) 144, 106
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Endeks 120, 521 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 02 altında . İşlem hacmi 9, 651.00 milyon TL de
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16:16TKNSA
Yüzde -3.32 oranında düşüşle 9.62 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 335, 670 adet işlem
-
16:15TIRE
Yüzde 4.67 oranında artışla 8.29 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 450, 219 adet işlem
-
16:14MTRYO
Yüzde 5.09 oranında artışla 6.19 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 058 adet işlem