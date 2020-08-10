***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
10.08.2020 17:42
***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2020-30.06.2020
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Büyük Mükellefler Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2020 Yılı 2.Dönem Geçici Vergi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
10/08/2020
Açıklamalar
01.01.2020 - 30.06.2020 hesap dönemine ilişkin Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesi'ne sunulan Sermaye Piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiş Gelir Tablomuz ekli pdf dosyasında sunulmaktadır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867307
BIST
17:411.077
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 16,15
|Açılış
|: 1.056
|
|Önceki Kapanış
|: 1.061
|
1.079
En Düşük
1.039
17:417,3113
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0206
|Açılış
|: 7,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4150
|
7,3665
En Düşük
7,2423
17:418,6059
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,0733
|Açılış
|: 8,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7100
|
8,7373
En Düşük
8,4817
17:41480,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 2,88
|Açılış
|: 480,03
|
|Önceki Kapanış
|: 477,15
|
481,82
En Düşük
470,43
BIST En Aktif Hisseler17:41
|KUTPO
|28,60
|13.523.318
|% 10,00
|
|BURCE
|23,76
|16.800.219
|% 10,00
|
|FADE
|3,19
|285.052
|% 10,00
|
|JANTS
|107,80
|13.077.433
|% 10,00
|
|IZTAR
|4,40
|614.619
|% 10,00
|
|DOBUR
|26,18
|577.609
|% -9,97
|
|RALYH
|20,08
|3.064.445
|% -9,96
|
|BURVA
|58,00
|4.291.594
|% -9,94
|
|VKFYO
|9,44
|2.564.178
|% -9,92
|
|ROYAL
|2,41
|1.183.365
|% -9,74
|
|ASELS
|17,99
|2.434.701.684
|% 7,15
|
|EKGYO
|1,95
|1.511.860.109
|% -0,51
|
|GARAN
|6,60
|865.581.325
|% 0,30
|
|GUSGR
|5,62
|790.403.249
|% 2,55
|
|KARSN
|2,93
|580.411.330
|% 8,12
|
|ASELS
|18,03
|2.438.593.129
|% 7,39
|
|AKBNK
|4,77
|432.301.447
|% 0,21
|
|AFYON
|4,22
|291.376.096
|% 9,90
|
|AKENR
|1,69
|68.148.114
|% 3,05
|
|BJKAS
|2,81
|102.254.393
|% 4,85
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3059
|7,3113
|% 0,28
|
|Euro
|8,5967
|8,6059
|% 0,86
|
|Sterlin
|9,5321
|9,5799
|% 0,48
|
|Frank
|7,9539
|8,0018
|% -0,05
|
|Riyal
|1,9406
|1,9503
|% 0,12
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.038
|2.038
|3,03
|
|Altın Gr.
|480
|480
|2,88
|
|Cumhuriyet
|3.215
|3.263
|-21,00
|
|Tam
|3.196
|3.279
|-21,17
|
|Yarım
|1.545
|1.586
|-10,24
|
|Çeyrek
|775
|793
|-5,12
|
|Gümüş.Ons
|28,98
|29,01
|0,69
|
|Gümüş Gr.
|6,86
|6,87
|0,23
|
|B. Petrol
|44,94
|44,94
|0,54
|
Seans Raporu
17:41
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