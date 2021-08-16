***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
16.08.2021 16:40
***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2021-30.06.2021
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Büyük Mükellefler Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2021 Yılı 2.Dönem Geçici Vergi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
16/08/2021
Açıklamalar
01.01.2021 - 30.06.2021 hesap dönemine ilişkin Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesi'ne sunulan Sermaye Piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiş Gelir Tablomuz ekli pdf dosyasında sunulmaktadır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958295
BIST
16:531.454
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 5,98
|Açılış
|: 1.451
|
|Önceki Kapanış
|: 1.448
|
1.462
En Düşük
1.451
16:538,4716
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -0,0455
|Açılış
|: 8,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5200
|
8,5318
En Düşük
8,4406
16:539,9895
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -0,0629
|Açılış
|: 9,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0400
|
10,0779
En Düşük
9,9554
16:53486,92
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,60
|Açılış
|: 486,92
|
|Önceki Kapanış
|: 487,53
|
488,40
En Düşük
481,10
BIST En Aktif Hisseler16:53
|VKING
|8,36
|1.938.843
|% 10,00
|
|IZFAS
|6,82
|4.516.981
|% 10,00
|
|EUHOL
|3,52
|28.374.295
|% 10,00
|
|KSTUR
|226,60
|465.207
|% 10,00
|
|KZBGY
|18,50
|314.012.236
|% 9,99
|
|DAGI
|3,83
|90.908.513
|% -9,88
|
|KGYO
|7,02
|37.380.278
|% -9,42
|
|MARKA
|4,88
|4.091.370
|% -6,15
|
|PRZMA
|4,64
|7.523.976
|% -6,07
|
|EDIP
|3,53
|18.118.445
|% -5,87
|
|GARAN
|9,43
|1.357.010.976
|% 1,73
|
|THYAO
|12,54
|679.650.069
|% 0,97
|
|GENIL
|16,05
|647.275.781
|% 8,96
|
|AKBNK
|5,65
|645.311.831
|% 3,10
|
|YKBNK
|2,55
|541.979.825
|% 2,41
|
|YKBNK
|2,55
|541.979.825
|% 2,41
|
|GARAN
|9,43
|1.357.010.976
|% 1,73
|
|ODAS
|1,38
|168.658.012
|% 2,22
|
|AKBNK
|5,65
|645.311.831
|% 3,10
|
|DARDL
|2,73
|206.460.698
|% 6,64
|
|16:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4708
|8,4716
|% -0,53
|
|Euro
|9,9831
|9,9895
|% -0,63
|
|Sterlin
|11,7141
|11,7728
|% -0,52
|
|Frank
|9,2725
|9,3284
|% 0,09
|
|Riyal
|2,2561
|2,2674
|% -0,36
|
|16:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.785
|5,34
|
|Altın Gr.
|487
|487
|-0,66
|
|Cumhuriyet
|3.225
|3.274
|-11,00
|
|Tam
|3.211
|3.292
|-9,37
|
|Yarım
|1.552
|1.593
|-3,97
|
|Çeyrek
|779
|796
|-1,98
|
|Gümüş.Ons
|23,67
|23,69
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|-0,03
|
|B. Petrol
|68,34
|68,34
|-2,25
|
Seans Raporu
16:53
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-
17:03XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 04 artarak (% 0.32 ) 1, 285
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17:03
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EUHOL, VKING, BOBET, COSMO, IZFAS, KZBGY, UFUK, KSTUR
-
17:03
AGYO, TRGYO, CMENT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:03
IHEVA, PRZMA, IDEAS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:03EMKEL
Yüzde 4.71 oranında artışla 2.89 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 671, 254 adet işlem