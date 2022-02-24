***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
24.02.2022 14:35
***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2021-31.12.2021
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Büyük Mükellefler Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2021 Yılı 4.Dönem Geçici Vergi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
24/02/2022
Açıklamalar
01.01.2021 - 31.12.2021 hesap dönemine ilişkin Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesi'ne sunulan Sermaye Piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiş Gelir Tablomuz ekli pdf dosyasında sunulmaktadır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004043
BIST
14:441.838
En Yüksek
|Değişim
|: -8,83%
|| -177,92
|Açılış
|: 1.953
|
|Önceki Kapanış
|: 2.016
|
1.953
En Düşük
1.827
14:4414,4507
En Yüksek
|Değişim
|: 4,59%
|| 0,6336
|Açılış
|: 14,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8500
|
14,4768
En Düşük
13,7709
14:4416,3062
En Yüksek
|Değişim
|: 4,14%
|| 0,6484
|Açılış
|: 16,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7000
|
16,3978
En Düşük
15,4856
14:44910,71
En Yüksek
|Değişim
|: 7,34%
|| 62,30
|Açılış
|: 910,14
|
|Önceki Kapanış
|: 848,41
|
918,70
En Düşük
846,82
BIST En Aktif Hisseler14:44
|ALKA
|17,63
|43.990.914
|% 8,83
|
|ULUUN
|6,62
|145.151.554
|% 6,43
|
|PETUN
|20,20
|41.529.105
|% 5,59
|
|HUNER
|2,54
|637.214.647
|% 4,96
|
|ISATR
|456.348,20
|456.348
|% 0,00
|
|OZGYO
|1,89
|18.297.043
|% -10,00
|
|SONME
|33,12
|2.107.019
|% -10,00
|
|ULKER
|14,76
|26.149.750
|% -10,00
|
|NUGYO
|4,77
|14.290.559
|% -10,00
|
|KORDS
|30,60
|77.542.494
|% -10,00
|
|EREGL
|28,12
|2.491.499.822
|% -7,56
|
|GARAN
|11,02
|1.473.990.435
|% -5,25
|
|THYAO
|25,28
|1.457.636.575
|% -9,97
|
|KRDMD
|10,59
|1.069.135.432
|% -9,64
|
|YKBNK
|3,55
|731.635.376
|% -9,44
|
|HUNER
|2,54
|637.214.647
|% 4,96
|
|YKBNK
|3,55
|731.635.376
|% -9,44
|
|GARAN
|11,02
|1.473.990.435
|% -5,25
|
|ODAS
|1,26
|157.787.207
|% -10,00
|
|EKGYO
|1,99
|213.283.236
|% -9,95
|
|14:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,4205
|14,4507
|% 4,59
|
|Euro
|16,2078
|16,3062
|% 4,14
|
|Sterlin
|19,1858
|19,2820
|% 2,84
|
|Frank
|15,5047
|15,5981
|% 3,46
|
|Riyal
|3,8201
|3,8393
|% 4,05
|
|14:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.969
|1.970
|60,31
|
|Altın Gr.
|909
|909
|60,85
|
|Cumhuriyet
|6.079
|6.170
|457,00
|
|Tam
|6.059
|6.220
|477,14
|
|Yarım
|2.929
|3.009
|230,80
|
|Çeyrek
|1.469
|1.504
|115,41
|
|Gümüş.Ons
|25,39
|25,42
|0,83
|
|Gümüş Gr.
|11,70
|11,71
|0,79
|
|B. Petrol
|101
|101
|7,01
|
Seans Raporu
14:44
daha fazla
-
14:56XU100
Endeks 1, 837 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -8, 9 altında . İşlem hacmi 18, 686.00 milyon TL de
-
14:51
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PGSUS, GUBRF, KOZAA
-
14:51XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -163, 04 kaybederek (% -8.97 ) 1, 654
-
14:51
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ATLAS, KARYE, ARMDA, GOZDE, YYAPI, MOBTL, KSTUR, NTHOL, DESPC, MEDTR
-
14:51
ULUUN, GMSTR, GLDTR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında