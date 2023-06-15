***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri









***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİlişkili Taraf İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı ortaklığımız Işıklar Turizm ve Filo İşletmeciliği A.Ş'nin aktifinde kayıtlı bulunan İstanbul ili, Sarıyer İlçesi, Çayırbaşı Mahallesi, 530 ada 14 parsel üzerinde bulunan 1568 m2 arazi ve üzerindeki 1.320 m2 kapalı alana sahip 2 adet bina ile 960 m2 kapalı alana sahip 1 adet fabrika binasının ,600/1568 hissesinin Harmoni Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.tarafından hazırlanan 11.11.2022 tarihli değerleme raporuna uygun olarak 8.120.000 TL bedelle Özışık İnşaat ve Gayrımenkul Yatırım A.Ş.'ye 15.06.2023 tarihinde satılmıştır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1158950BIST