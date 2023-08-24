***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
24.08.2023 13:45
***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağlı Ortaklığımız Çimtek Çimento Teknolojisi Mühendislik A.Ş. aktifinde kayıtlı bulunan İstanbul ili, Kadıköy ilçesi, Kozyatağı mahallesi, 3117 ada 71 parsel üzerindeki bulunan, 42/3200 arsa paylı 173 m2 alanı olan daire niteliğindeki 32 no.lu bağımsız bölümü 10.650.000 TL bedelle Harmoni Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.tarafından hazırlanan 11.08.2023 tarihli değerleme raporuna uygun olarak BND Elektrik Üretim A.Ş.'ye 23.08.2023 tarihinde satmıştır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1189001
BIST
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17:357.563
En Düşük
|Değişim
|: -0,52%
|| -39,60
|Açılış
|: 7.648
|
|Önceki Kapanış
|: 7.602
|
7.476
En Yüksek
7.873
17:3525,7661
En Yüksek
|Değişim
|: -5,23%
|| -1,4232
|Açılış
|: 26,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 27,3100
|
27,2708
En Düşük
25,2549
17:3528,0571
En Yüksek
|Değişim
|: -4,98%
|| -1,4692
|Açılış
|: 28,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6000
|
29,7379
En Düşük
27,3386
17:351.587,28
En Yüksek
|Değişim
|: -5,19%
|| -86,95
|Açılış
|: 1.587,28
|
|Önceki Kapanış
|: 1.674,23
|
1.684,81
En Düşük
1.554,21
BIST En Aktif Hisseler17:35
|GARAN
|54,45
|6.867.167.800
|% 10,00
|
|DOKTA
|74,80
|30.067.506
|% 10,00
|
|ONCSM
|202,40
|129.117.171
|% 10,00
|
|SNPAM
|22,00
|2.618.176
|% 10,00
|
|QNBFL
|312,70
|3.919.382
|% 9,99
|
|DOAS
|287,10
|2.602.365.233
|% -12,47
|
|ADEL
|677,90
|347.745.117
|% -10,00
|
|PCILT
|31,32
|337.673.240
|% -10,00
|
|INGRM
|697,50
|232.163.160
|% -10,00
|
|KAYSE
|48,60
|2.228.381.956
|% -10,00
|
|YKBNK
|16,91
|14.571.327.383
|% 9,81
|
|ISCTR
|18,20
|13.796.979.051
|% 8,40
|
|THYAO
|233,00
|12.769.027.331
|% -2,80
|
|AKBNK
|30,42
|11.538.456.722
|% 9,98
|
|KLSER
|114,70
|10.661.679.083
|% -9,97
|
|YKBNK
|16,91
|14.571.327.383
|% 9,81
|
|ISCTR
|18,20
|13.796.979.051
|% 8,40
|
|EKGYO
|8,45
|5.223.343.271
|% -5,90
|
|SKBNK
|4,16
|2.202.869.835
|% 5,85
|
|AKBNK
|30,42
|11.538.456.722
|% 9,98
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|25,7130
|25,7661
|% -5,23
|
|Euro
|27,9313
|28,0571
|% -4,98
|
|Sterlin
|32,4505
|32,6132
|% -5,88
|
|Frank
|29,0793
|29,2544
|% -5,71
|
|Riyal
|6,8395
|6,8738
|% -5,33
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.921
|1.921
|5,69
|
|Altın Gr.
|1.585
|1.585
|-88,91
|
|Cumhuriyet
|11.090
|11.257
|-418,00
|
|Tam
|10.739
|11.008
|-356,00
|
|Yarım
|5.386
|5.525
|-174,00
|
|Çeyrek
|2.685
|2.762
|-88,00
|
|Gümüş.Ons
|24,25
|24,28
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|20,04
|20,06
|-1,20
|
|B. Petrol
|82,79
|82,79
|-0,42
|
Seans Raporu
17:35
daha fazla
-
17:50NIBAS
Yüzde -4.67 oranında düşüşle 16.94 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 192, 753 adet işlem
-
17:49METUR
Yüzde -5.93 oranında düşüşle 7.61 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 446, 241 adet işlem
-
17:48TRGYO
Yüzde -6.44 oranında düşüşle 25.26 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 273, 993 adet işlem
-
17:47BLCYT
Yüzde -4.59 oranında düşüşle 17.06 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 022, 198 adet işlem
-
17:46XU100
Endeks 7, 584 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 24 altında . İşlem hacmi 207, 705.00 milyon TL de