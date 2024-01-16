***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri









***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİlişkili Taraf İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı Ortaklığımız Işıklar Holding A.Ş. ‘nin Yönetim Kurulu bu gün yaptığı toplantıda aşağıdaki kararı almıştır.1-Genel Kurul Toplantılarında 1 (bir) pay sahibine 15 (onbeş) oy hakkı veren ve Yönetim Kuruluna aday gösterme imtiyazına sahip olan 106.000 adet A grubu nama yazılı Işıklar Döküm Pazarlama A.Ş. paylarının 106.000 TL bedelle Çemaş Döküm Sanayi A.Ş.' den satın alınmasına.2-Genel Kurul Toplantılarında 1 (bir) pay sahibine 15 (onbeş) oy hakkı veren ve Yönetim Kuruluna aday gösterme imtiyazına sahip olan 1.831.053 adet A grubu nama yazılı BND Elektrik Üretim A.Ş. paylarının RSM Turkey Kurumsal Danışmanlık A.Ş.'nin hazırladığı 11 Aralık 2023 tarihli değerleme raporuna uygun olarak 8.129.876 TL bedelle Özışık İnşaat ve Gayrımenkul Yatırım A.Ş.'den satın alınmasına karar verildi.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1240787BIST