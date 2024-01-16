***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
16.01.2024 11:04
***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağlı Ortaklığımız Işıklar Holding A.Ş. ‘nin Yönetim Kurulu bu gün yaptığı toplantıda aşağıdaki kararı almıştır.
1-Genel Kurul Toplantılarında 1 (bir) pay sahibine 15 (onbeş) oy hakkı veren ve Yönetim Kuruluna aday gösterme imtiyazına sahip olan 106.000 adet A grubu nama yazılı Işıklar Döküm Pazarlama A.Ş. paylarının 106.000 TL bedelle Çemaş Döküm Sanayi A.Ş.' den satın alınmasına.
2-Genel Kurul Toplantılarında 1 (bir) pay sahibine 15 (onbeş) oy hakkı veren ve Yönetim Kuruluna aday gösterme imtiyazına sahip olan 1.831.053 adet A grubu nama yazılı BND Elektrik Üretim A.Ş. paylarının RSM Turkey Kurumsal Danışmanlık A.Ş.'nin hazırladığı 11 Aralık 2023 tarihli değerleme raporuna uygun olarak 8.129.876 TL bedelle Özışık İnşaat ve Gayrımenkul Yatırım A.Ş.'den satın alınmasına karar verildi.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1240787
BIST
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14:108.034
En Düşük
|Değişim
|: -0,13%
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|Açılış
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|: 8.044
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|: 1.987,80
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En Düşük
1.971,43
BIST En Aktif Hisseler14:10
|KBORU
|77,55
|828.859.712
|% 10,00
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|DARDL
|6,06
|65.597.208
|% 9,98
|
|MEGMT
|36,20
|217.232.317
|% 9,96
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|DIRIT
|12,75
|1.248.208
|% 9,91
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|YAYLA
|7,90
|14.244.484
|% 9,87
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|ISBTR
|481.005,00
|2.886.030
|% -10,00
|
|EMNIS
|79,75
|198.361
|% -9,99
|
|SNPAM
|105,70
|7.002.763
|% -6,46
|
|EKOS
|55,30
|1.123.556.147
|% -6,11
|
|DERIM
|15,99
|5.511.773
|% -5,72
|
|THYAO
|249,90
|3.275.587.371
|% -1,32
|
|ISCTR
|25,38
|2.686.909.899
|% 0,71
|
|AKBNK
|41,86
|2.400.753.163
|% -3,06
|
|EREGL
|44,48
|2.183.485.129
|% 0,95
|
|TCELL
|64,35
|1.957.099.954
|% 3,21
|
|ODAS
|8,50
|1.030.549.483
|% 0,71
|
|EKGYO
|8,39
|980.396.874
|% 1,45
|
|SKBNK
|5,19
|568.282.710
|% 7,01
|
|ISCTR
|25,38
|2.686.909.899
|% 0,71
|
|KATMR
|2,19
|233.701.154
|% 0,00
|
|14:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,0987
|30,1052
|% 0,14
|
|Euro
|32,7871
|32,7972
|% -0,52
|
|Sterlin
|37,8976
|38,0877
|% -0,65
|
|Frank
|34,8242
|35,0340
|% -0,42
|
|Riyal
|8,0023
|8,0425
|% 0,14
|
|14:10
|Alış
|Satış
|%
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|Gümüş ONS
|23,01
|23,05
|% 0,66
|
|Platin
|907,87
|909,33
|% 0,66
|
|Paladyum
|960,32
|965,06
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,88
|78,88
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.039,58
|2.039,84
|% 0,66
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