***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanının TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 15.04.2020İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 750.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.500.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 16.04.2020SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 28.04.2020Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 21.07.2020Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiTescil Tarihi 18.08.2020Ek AçıklamalarŞirketimiz 2019 yılı olağan genel kurul toplantısı ve ana sozlesme tadil tasarısı 18.08.2020 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünde tescil edilmiştir.Saygılarımızla,Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869671BIST