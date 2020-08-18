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***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

18.08.2020 15:00
GÜNCEL HABERLER



***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanının Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 15.04.2020
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 750.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.500.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 16.04.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 28.04.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 21.07.2020
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Tescil Tarihi 18.08.2020

Ek Açıklamalar
Şirketimiz 2019 yılı olağan genel kurul toplantısı ve ana sozlesme tadil tasarısı 18.08.2020 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünde tescil edilmiştir.
Saygılarımızla,
Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869671


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