***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler
08.07.2021 18:48
***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )
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Türkçe
Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.04.2018, 09.11.2018
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Dava Açılma Tarihi
16.03.2018
Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi
12.04.2018
Davanın Konusu
Olağanüstü Genel Kurul Kararının İptali
Karşı Taraf(lar)
Mehmet Emre Cihangir
Davanın Tutarı
-
Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)
-
İlgili Mahkeme ve Dosya No
İstanbul 11. Asliye Ticaret Mahkemesi, 2018/249 E.Sayılı Dosya
Davanın Duruşma Tarihi
24.06.2021
Alınan Karar
Davacı vekilinin istinaf başvurusunun HMK 'nun 353(1)b-1 maddesi uyarınca ESASTAN REDDİNE,
Bir Sonraki Duruşma Tarihi
-
Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı
-
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
-
Açıklamalar
Bir ortağımız tarafından genel kurula katılımının kötü niyetli olarak engellendiği iddiasıyla, 01 Mart 2018 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısının iptali için açılan ve İstanbul 11. Asliye Ticaret Mahkemesinde 2018/249 E. Ve 2018/1088 K. Sayılı dosyasıyla görülüp 08.11.2018 tarihinde lehimize olarak davanın reddine karar verilen, bunun üzerine Davacı tarafça istinaf yoluna başvurulan dosyamızda, davacının istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiştir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/949122
BIST