***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler









***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOrtaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin GelişmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi13.04.2018, 09.11.2018Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDava Açılma Tarihi16.03.2018Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi12.04.2018Davanın KonusuOlağanüstü Genel Kurul Kararının İptaliKarşı Taraf(lar)Mehmet Emre CihangirDavanın TutarıDava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)İlgili Mahkeme ve Dosya Noİstanbul 11. Asliye Ticaret Mahkemesi, 2018/249 E.Sayılı DosyaDavanın Duruşma Tarihi24.06.2021Alınan KararDavacı vekilinin istinaf başvurusunun HMK 'nun 353(1)b-1 maddesi uyarınca ESASTAN REDDİNE,Bir Sonraki Duruşma TarihiVarsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık TutarıOrtaklığın Faaliyetlerine EtkisiAçıklamalarBir ortağımız tarafından genel kurula katılımının kötü niyetli olarak engellendiği iddiasıyla, 01 Mart 2018 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısının iptali için açılan ve İstanbul 11. Asliye Ticaret Mahkemesinde 2018/249 E. Ve 2018/1088 K. Sayılı dosyasıyla görülüp 08.11.2018 tarihinde lehimize olarak davanın reddine karar verilen, bunun üzerine Davacı tarafça istinaf yoluna başvurulan dosyamızda, davacının istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiştir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/949122BIST