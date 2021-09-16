***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler









***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOrtaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin GelişmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi16.07.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDava Açılma Tarihi04.07.2019Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi15.09.2021Davanın KonusuTazminatKarşı Taraf(lar)XNT Limited ŞirketiDavanın Tutarı1.000.000 TLDava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)0,12İlgili Mahkeme ve Dosya No2019/439 EDavanın Duruşma Tarihi09.09.2021Alınan KararDava feragat nedeniyle ret edilmiştir.Bir Sonraki Duruşma TarihiYokVarsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık TutarıYokOrtaklığın Faaliyetlerine EtkisiYokAçıklamalar16.07.2019 tarihli özel durum açıklamasında XNT Limited Şirketi tarafından Şirketimize ve Yönetim Kurulu Başkanımıza karşı 700.000 TL maddi ve 300.000 TL manevi (ticari nitelikteki hizmet sözleşmesinden kaynaklanan) tazminat davası açıldığı duyurulmuştur.Davacı tarafın feragat etmesi nedeniyle söz konusu dava, İstanbul 13. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından REDDEDİLMİŞ ve dava masrafları davacının üzerine bırakılmıştır.Böylelikle söz konusu dava dilekçesinde yer alan iddiaların asılsız olduğu ve bu iddialara dayandırılarak o tarihlerde yaptırılan, ticari itibarımızı zedeleyici, haberlerin de gerçek dışı olduğu ortaya çıkmıştır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964096BIST