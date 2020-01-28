***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermayesinin tamamı Şirketimize ait olan bağlı ortaklığımız Metemteks Sentetik İplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 27 Ocak 2020 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında sermayesinin 17.300.000 TL'den 22.000.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin karar bugün itibarıyla tescil olmuştur.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814796BIST