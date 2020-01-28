***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.01.2020 15:50
***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermayesinin tamamı Şirketimize ait olan bağlı ortaklığımız Metemteks Sentetik İplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 27 Ocak 2020 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında sermayesinin 17.300.000 TL'den 22.000.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin karar bugün itibarıyla tescil olmuştur.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814796
BIST
18:05119.689
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -112,15
|Açılış
|: 120.586
|
|Önceki Kapanış
|: 119.802
|
120.741
En Düşük
119.506
18:055,9596
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0183
|Açılış
|: 5,9590
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9470
|
5,9729
En Düşük
5,9367
18:056,5620
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0122
|Açılış
|: 6,5480
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5410
|
6,5732
En Düşük
6,5379
18:05301,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 2,05
|Açılış
|: 301,83
|
|Önceki Kapanış
|: 299,79
|
302,31
En Düşük
298,70
BIST En Aktif Hisseler
|AFYON
|8,25
|460.880.768
|% 19,91
|
|DESA
|5,49
|45.010.749
|% 19,87
|
|ULUSE
|36,22
|14.627.442
|% 14,26
|
|OYLUM
|6,37
|54.753.389
|% 11,95
|
|GUBRF
|10,24
|169.531.440
|% 10,70
|
|HUBVC
|32,10
|10.583.903
|% -19,99
|
|RYSAS
|7,37
|23.660.987
|% -19,98
|
|RYGYO
|6,76
|6.261.528
|% -19,91
|
|ARMDA
|25,50
|699.853
|% -15,00
|
|BURVA
|17,00
|544.144
|% -15,00
|
|THYAO
|14,08
|1.345.056.371
|% -0,64
|
|KRDMD
|2,83
|809.834.872
|% -2,08
|
|ISFIN
|4,39
|671.221.519
|% 0,69
|
|ODAS
|2,13
|622.722.151
|% 9,23
|
|PETKM
|4,04
|611.203.768
|% -1,22
|
|ODAS
|2,13
|622.722.151
|% 9,23
|
|KRDMD
|2,83
|809.834.872
|% -2,08
|
|KRSTL
|2,31
|531.541.973
|% 8,96
|
|ISGYO
|1,84
|385.312.920
|% -0,54
|
|ISFIN
|4,39
|671.221.519
|% 0,69
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7322
|7,7710
|% 0,26
|
|Frank
|6,0942
|6,1309
|% 0,18
|
|Riyal
|1,5834
|1,5913
|% 0,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.575
|1.575
|6,01
|
|Altın Gr.
|302
|302
|2,38
|
|Cumhuriyet
|1.992
|2.022
|-3,00
|
|Tam
|1.982
|2.032
|-3,19
|
|Yarım
|958
|983
|-1,54
|
|Çeyrek
|481
|491
|-0,77
|
|Gümüş.Ons
|17,54
|17,58
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|0,03
|
|B. Petrol
|58,80
|58,80
|-0,01
|