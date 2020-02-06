***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.02.2020 13:03
***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.02.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
15.02.2019 tarihinde yaptığımız özel durum açıklamasında bağlı ortaklığımız Işıklar Ambalaj Pazarlama A.Ş. paylarının bir kısmına karşılık, blok zincir (blockchain) altyapısı kullanılarak Londra Nex veya Malta borsalarından birinde dağıtık kayıt teknolojisi (distributed ledger technology) kullanılarak menkul kıymet token arzını (security token offering) gerçekleştirmek üzere gerekli iş ve işlemlerin yapılmasına karar verildiği, 02.05.2019 tarihinde yaptığımız özel durum açıklamasında Işıklar Ambalaj Pazarlama A.Ş. ile New York/ABD'de mukim Americas Executions, LLC (AMERX) firması arasında menkul kıymet token arzı (security token offering/STO) konusunda danışmanlık/aracılık hizmeti alınmak üzere bir sözleşme imzalandığı duyurulmuştur. AMERX firması ile birlikte yapılan çalışmalar sonrasında menkul kıymet token arzının gerçekleşmesinin pek mümkün olmadığı görüldüğünden, Yönetim Kurulumuz tarafından bu aşamada menkul kıymet token arzı sürecinin durdurulmasına ve AMERX ile yapılan sözleşmenin sona erdirilmesine karar verilmiştir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817332
BIST
14:05123.311
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 990,30
|Açılış
|: 122.712
|
|Önceki Kapanış
|: 122.321
|
123.845
En Düşük
122.712
14:055,9880
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0076
|Açılış
|: 5,9870
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9850
|
5,9898
En Düşük
5,9757
14:056,5925
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0142
|Açılış
|: 6,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5860
|
6,5974
En Düşük
6,5779
14:05301,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 2,01
|Açılış
|: 301,50
|
|Önceki Kapanış
|: 299,49
|
301,84
En Düşük
298,68
BIST En Aktif Hisseler
|GYHOL
|30,28
|12.515.793
|% 13,41
|
|LINK
|27,18
|11.217.124
|% 10,49
|
|CEOEM
|8,37
|38.631.116
|% 10,42
|
|ARSAN
|5,02
|8.678.070
|% 10,33
|
|IZTAR
|3,35
|1.144.697
|% 9,84
|
|DOKTA
|64,05
|3.502.190
|% -14,94
|
|UMPAS
|0,60
|97.615
|% -9,09
|
|SALIX
|7,28
|61.357
|% -7,85
|
|IHGZT
|4,22
|3.012
|% -7,25
|
|ISBTR
|47.000,00
|635.500
|% -6,00
|
|THYAO
|14,79
|1.148.865.201
|% 1,23
|
|ODAS
|2,28
|554.106.470
|% 2,70
|
|SASA
|9,71
|469.807.199
|% 2,64
|
|SISE
|5,65
|434.356.179
|% 2,54
|
|YKBNK
|3,13
|358.235.434
|% 4,33
|
|ODAS
|2,28
|554.106.470
|% 2,70
|
|TEKTU
|1,76
|230.412.337
|% 4,14
|
|YKBNK
|3,13
|358.235.434
|% 4,33
|
|CEMAS
|1,24
|140.987.738
|% 1,64
|
|IEYHO
|0,71
|82.725.031
|% -4,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7376
|7,7764
|% -0,11
|
|Frank
|6,1228
|6,1597
|% 0,07
|
|Riyal
|1,5908
|1,5988
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.566
|1.567
|9,29
|
|Altın Gr.
|301
|302
|2,13
|
|Cumhuriyet
|1.996
|2.027
|15,00
|
|Tam
|1.989
|2.039
|13,69
|
|Yarım
|961
|986
|6,62
|
|Çeyrek
|482
|493
|3,31
|
|Gümüş.Ons
|17,79
|17,83
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,43
|0,04
|
|B. Petrol
|55,12
|55,12
|-0,16
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