***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17.12.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar17.12.2019 tarihinde yaptığımız özel durum açıklamasında bağlı ortaklığımız Işıklar Coin Bulgaria EOOD tarafından geliştirilen ilk kripto para "Işıklar Coin-isikc" blok zincir teknolojisi ile 100 milyon adet (bu miktar maksimum olacak şekilde) üretildiği, ilk olarak bağlı ortaklığımız Işıklar İnşaat Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş.'nin bayilerine, kalan miktar da global coin yatırımcılarına pazarlanmak üzere 10 milyon adet "isikc coin" ön satışına 13 Ocak 2020 tarihinde başlanacağı duyurulmuştur.Söz konusu özel durum açıklaması ile ilgili olarak yatırımcılarımızdan gelen bilgi taleplerine istinaden aşağıdaki açıklamalar yapılmaktadır:1) Işıklar Coin-isikc hakkında detaylı bilgiler https://www.isikc.io/tr adresindeki web sitesinde yer almaktadır.2) Web sitesi dışında bilgi almak isteyen yatırımcılar info@isikc.io adresine gönderecekleri e-posta ile sorularını sorabilirler.3) Özel durum açıklamasında belirtildiği şekilde 10 milyon adet "isikc coin" ön satışına 13 Ocak 2020 tarihinde başlanmıştır. Her biri 0.20 USD'den satışa sunulan isikc coin'den açıklama tarihi itibarıyla 727.835 adet (karşılığı 145.037 USD) satış yapılmıştır. Ön satış 3 ay sürecektir. Satın almak isteyen yatırımcılar için : https://platform.isikc.io/ adresi faaldir.4) Ön satışın tamamlanmasını takiben Işıklar Coin isikc önde gelen bir kripto borsasında işlem görmeye başlayacaktır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817400BIST