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***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

10.02.2020 09:51
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***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Açıklamalar

Işıklar Coin (isikc)'in Dünyanın sayılı kripto para borsalarından olan Singapur merkezli kripto para borsası CoinTiger'ın teknik, yönetsel vb denetimlerinden  geçmesi ile 9 Şubat 2020 tarihinde Singapore Tai-E Cyber-tech Pte. Ltd ile bağlı ortaklığımız Işıklar Coin Bulgaria EOOD arasında, Işıklar Coin (isikc)'in 13 Nisan 2020 tarihinden itibaren  CoinTiger borsasında işlem görmeye başlaması için sözleşme imzalanmıştır.     Saygılarımızla,    





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817854


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Gümüş.Ons 17,72 17,77 0,04  
Gümüş Gr. 3,42 3,43 -0,00  
B. Petrol 54,30 54,30 -0,15  
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