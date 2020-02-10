***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.02.2020 09:51
***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Işıklar Coin (isikc)'in Dünyanın sayılı kripto para borsalarından olan Singapur merkezli kripto para borsası CoinTiger'ın teknik, yönetsel vb denetimlerinden geçmesi ile 9 Şubat 2020 tarihinde Singapore Tai-E Cyber-tech Pte. Ltd ile bağlı ortaklığımız Işıklar Coin Bulgaria EOOD arasında, Işıklar Coin (isikc)'in 13 Nisan 2020 tarihinden itibaren CoinTiger borsasında işlem görmeye başlaması için sözleşme imzalanmıştır. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817854
BIST
11:07120.950
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -64,80
|Açılış
|: 120.459
|
|Önceki Kapanış
|: 121.015
|
120.986
En Düşük
120.082
11:075,9932
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0231
|Açılış
|: 6,0130
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9940
|
6,0130
En Düşük
5,9746
11:076,5653
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0233
|Açılış
|: 6,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5650
|
6,5913
En Düşük
6,5480
11:07303,12
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,63
|Açılış
|: 303,12
|
|Önceki Kapanış
|: 303,75
|
303,93
En Düşük
301,79
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|9,15
|32.997.444
|% 19,92
|
|RYGYO
|12,07
|63.107.377
|% 16,73
|
|FORMT
|2,99
|10.298
|% 15,00
|
|SAYAS
|3,13
|3.487.308
|% 14,65
|
|ALCTL
|18,54
|32.346.381
|% 12,50
|
|LINK
|30,00
|1.561.252
|% -9,91
|
|TACTR
|3,00
|23.028
|% -9,91
|
|UZERB
|2,06
|7.315
|% -8,85
|
|SERVE
|1,33
|3.116
|% -8,28
|
|GYHOL
|26,84
|1.775.484
|% -8,08
|
|THYAO
|14,47
|318.352.783
|% 0,00
|
|GUSGR
|2,86
|162.219.822
|% 1,06
|
|KRDMD
|2,91
|132.318.109
|% -0,68
|
|ASELS
|24,62
|129.621.644
|% 0,65
|
|IHLGM
|1,32
|126.636.157
|% 7,32
|
|IHLGM
|1,32
|126.636.157
|% 7,32
|
|GUSGR
|2,86
|162.219.822
|% 1,06
|
|IHLAS
|0,91
|48.071.938
|% 3,41
|
|KRDMD
|2,91
|132.318.109
|% -0,68
|
|ODAS
|2,23
|93.397.481
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7121
|7,7508
|% -0,22
|
|Frank
|6,1201
|6,1569
|% -0,17
|
|Riyal
|1,5963
|1,6044
|% -0,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.572
|1.572
|1,83
|
|Altın Gr.
|303
|304
|-0,19
|
|Cumhuriyet
|2.011
|2.041
|7,00
|
|Tam
|2.001
|2.050
|15,37
|
|Yarım
|967
|992
|7,44
|
|Çeyrek
|485
|496
|3,72
|
|Gümüş.Ons
|17,72
|17,77
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|-0,00
|
|B. Petrol
|54,30
|54,30
|-0,15
|