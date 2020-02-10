***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarIşıklar Coin (isikc)'in Dünyanın sayılı kripto para borsalarından olan Singapur merkezli kripto para borsası CoinTiger'ın teknik, yönetsel vb denetimlerinden geçmesi ile 9 Şubat 2020 tarihinde Singapore Tai-E Cyber-tech Pte. Ltd ile bağlı ortaklığımız Işıklar Coin Bulgaria EOOD arasında, Işıklar Coin (isikc)'in 13 Nisan 2020 tarihinden itibaren CoinTiger borsasında işlem görmeye başlaması için sözleşme imzalanmıştır. Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817854BIST