***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.02.2020 15:02
***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından CEMAS pay piyasasının arz ve talebi ile fiyatı hakkında yanıltıcı izlenim uyandırılması gerekçesi ile 09.01.2020 tarihli Kurul Kararı ile Şirketimize 774.736 TL ve Işıklar Holding A.Ş.' ne 774.736 TL tutarındaki idari para cezasının ve dayanağı 09.01.2020 tarih ve 4/50 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu kararının iptali için, sırasıyla, Ankara 12. İdare Mahkemesinde (E.2020/429) ve Ankara 2. İdare Mahkemesinde (E.2020/421) dava açılmıştır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819853
BIST
18:05119.574
En Yüksek
|Değişim
|: -1,01%
|| -1.217,76
|Açılış
|: 120.451
|
|Önceki Kapanış
|: 120.792
|
120.451
En Düşük
119.145
18:056,0610
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0152
|Açılış
|: 6,0720
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0490
|
6,0735
En Düşük
6,0411
18:056,5546
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0034
|Açılış
|: 6,5560
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5550
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6,5772
En Düşük
6,5466
18:05310,59
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 3,24
|Açılış
|: 310,59
|
|Önceki Kapanış
|: 307,35
|
311,07
En Düşük
307,15
BIST En Aktif Hisseler
|MNDRS
|1,99
|333.113.045
|% 19,88
|
|TSPOR
|6,49
|584.817.384
|% 16,10
|
|BOSSA
|12,15
|74.075.903
|% 14,62
|
|ALCTL
|21,64
|99.149.195
|% 12,71
|
|YESIL
|15,29
|56.525.275
|% 11,28
|
|HUBVC
|35,80
|106.361.964
|% -9,55
|
|YKGYO
|3,28
|281.444.084
|% -9,39
|
|RAYSG
|4,28
|9.233.139
|% -8,94
|
|GYHOL
|26,90
|894.054
|% -8,50
|
|SKTAS
|3,37
|11.542.300
|% -7,92
|
|THYAO
|15,03
|1.903.132.522
|% -1,70
|
|GSRAY
|3,54
|1.676.472.592
|% 2,61
|
|ASELS
|29,18
|1.411.804.524
|% 0,83
|
|GUSGR
|2,89
|719.102.307
|% 0,70
|
|ODAS
|2,28
|652.964.737
|% -3,39
|
|GSRAY
|3,54
|1.676.472.592
|% 2,61
|
|ODAS
|2,28
|652.964.737
|% -3,39
|
|EKGYO
|1,63
|454.144.091
|% -1,81
|
|GUSGR
|2,89
|719.102.307
|% 0,70
|
|ISGYO
|1,95
|420.161.037
|% -2,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8784
|7,9179
|% 0,53
|
|Frank
|6,1459
|6,1830
|% 0,14
|
|Riyal
|1,6122
|1,6203
|% 0,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.592
|1.592
|10,79
|
|Altın Gr.
|310
|310
|2,56
|
|Cumhuriyet
|2.060
|2.091
|23,00
|
|Tam
|2.049
|2.101
|20,70
|
|Yarım
|991
|1.016
|10,01
|
|Çeyrek
|497
|508
|5,01
|
|Gümüş.Ons
|17,97
|18,01
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|3,49
|3,50
|0,04
|
|B. Petrol
|56,86
|56,86
|-0,81
|