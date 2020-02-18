***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu tarafından CEMAS pay piyasasının arz ve talebi ile fiyatı hakkında yanıltıcı izlenim uyandırılması gerekçesi ile 09.01.2020 tarihli Kurul Kararı ile Şirketimize 774.736 TL ve Işıklar Holding A.Ş.' ne 774.736 TL tutarındaki idari para cezasının ve dayanağı 09.01.2020 tarih ve 4/50 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu kararının iptali için, sırasıyla, Ankara 12. İdare Mahkemesinde (E.2020/429) ve Ankara 2. İdare Mahkemesinde (E.2020/421) dava açılmıştır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819853BIST