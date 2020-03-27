***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.03.2020 17:26
***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağlı ortaklığımız Işıklar İnşaat Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 85.000.000 TL olan ödenmiş sermayesinin 80.000.000 TL nakit artırmak suretiyle 165.000.000 TL'ne yükseltilmesi işlemi 27.03.2020 tarihinde tescil olmuştur. Söz konusu sermaye artırımı öncesinde %99,74 olan şirketimiz payı, sermaye artırımı sonrasında %99,87 olmuştur.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832929
BIST
18:0588.125
En Yüksek
|Değişim
|: -3,72%
|| -3.402,55
|Açılış
|: 91.834
|
|Önceki Kapanış
|: 91.528
|
92.299
En Düşük
88.125
18:056,4570
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,0615
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
6,4713
En Düşük
6,3903
18:057,1547
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 0,0949
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
7,1547
En Düşük
7,0479
18:05337,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 1,80
|Açılış
|: 337,30
|
|Önceki Kapanış
|: 335,50
|
338,72
En Düşük
333,90
BIST En Aktif Hisseler
|BNTAS
|2,42
|47.268.423
|% 10,00
|
|SASA
|7,26
|219.623.200
|% 10,00
|
|PGSUS
|34,54
|376.437.090
|% 10,00
|
|TUCLK
|3,30
|22.058.889
|% 10,00
|
|COSMO
|2,20
|90.554
|% 10,00
|
|MPARK
|13,77
|50.689.930
|% -10,00
|
|ORMA
|3,51
|45.442
|% -10,00
|
|FRIGO
|8,46
|274.396
|% -10,00
|
|DARDL
|4,08
|798.504
|% -9,93
|
|RTALB
|5,76
|6.546.327
|% -9,86
|
|THYAO
|8,86
|1.575.064.230
|% -4,22
|
|GARAN
|7,88
|975.622.112
|% -0,76
|
|ASELS
|23,12
|741.070.388
|% -4,70
|
|ECILC
|5,08
|642.623.006
|% 4,74
|
|KOZAA
|8,89
|376.517.291
|% -9,38
|
|IHLGM
|0,90
|178.760.136
|% 7,14
|
|THYAO
|8,86
|1.575.064.230
|% -4,22
|
|IHLAS
|0,47
|78.956.110
|% 2,17
|
|ODAS
|1,27
|190.668.212
|% -4,51
|
|YKBNK
|1,88
|251.427.146
|% -3,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9526
|7,9925
|% 2,20
|
|Frank
|6,7147
|6,7552
|% 1,53
|
|Riyal
|1,7123
|1,7209
|% 0,84
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.622
|1.624
|-6,98
|
|Altın Gr.
|337
|337
|1,59
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,35
|14,40
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|2,98
|2,99
|0,03
|
|B. Petrol
|24,59
|24,59
|-1,75
|