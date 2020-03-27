***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı ortaklığımız Işıklar İnşaat Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 85.000.000 TL olan ödenmiş sermayesinin 80.000.000 TL nakit artırmak suretiyle 165.000.000 TL'ne yükseltilmesi işlemi 27.03.2020 tarihinde tescil olmuştur. Söz konusu sermaye artırımı öncesinde %99,74 olan şirketimiz payı, sermaye artırımı sonrasında %99,87 olmuştur.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832929BIST