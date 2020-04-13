***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.04.2020 09:45
***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.02.2020, 10.02.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
En son 06.02.2020 tarihli özel durum açıklaması ile duyurduğumuz bağlı ortaklığımız Işıklar Coin Bulgaria EOOD tarafından geliştirilen ve 13 Ocak 2020 tarihinde ön satışı başlatılan "isikc coin" (ISIKC) 13.04.2020 tarihine kadar 374.602,12 USD karşılığı 1.873.010,60 ISIKC satılmıştır. 10.02.2020 tarihli özel durum açıklaması ile duyurduğumuz üzere ISIKC, Singapur merkezli kripto para borsası CoinTiger'da 13.04.2020 tarihinde, Türkiye saatiyle sabah 10:00 tibarıyla işlem görmeye başlayacaktır. Önümüzdeki dönemde piyasa şartlarının uygun olması halinde adı geçen borsada ikincil arz yapılması planlanmaktadır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837358
BIST
12:3396.675
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 203,94
|Açılış
|: 95.463
|
|Önceki Kapanış
|: 96.471
|
96.797
En Düşük
95.019
12:336,7689
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 0,0718
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7906
En Düşük
6,7014
12:337,4052
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 0,0900
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4470
En Düşük
7,3088
12:33367,85
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 4,36
|Açılış
|: 367,85
|
|Önceki Kapanış
|: 363,48
|
369,55
En Düşük
360,89
BIST En Aktif Hisseler
|YBTAS
|5.740,00
|132.020
|% 10,00
|
|DOCO
|420,50
|14.361.453
|% 9,99
|
|BANVT
|18,40
|19.537.615
|% 9,98
|
|RTALB
|7,16
|2.970.597
|% 9,98
|
|MTRYO
|3,20
|8.407.433
|% 9,97
|
|ROYAL
|1,67
|21.161
|% -9,73
|
|BALAT
|1,72
|46.603
|% -6,01
|
|ETYAT
|1,34
|2.991.802
|% -5,63
|
|KSTUR
|24,52
|956
|% -5,03
|
|DARDL
|6,33
|153.218
|% -3,95
|
|THYAO
|10,15
|868.380.124
|% 3,57
|
|PGSUS
|55,00
|485.063.553
|% 7,95
|
|GARAN
|8,54
|431.178.691
|% -1,04
|
|ASELS
|25,02
|198.219.831
|% -0,32
|
|TSPOR
|4,55
|165.687.469
|% 5,81
|
|THYAO
|10,15
|868.380.124
|% 3,57
|
|CEMAS
|1,00
|78.408.182
|% 6,38
|
|YKBNK
|2,03
|143.002.984
|% -1,46
|
|IHLAS
|0,65
|40.631.445
|% 4,84
|
|AVOD
|1,88
|98.882.952
|% 7,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4383
|8,4806
|% 1,48
|
|Frank
|6,9762
|7,0183
|% 1,01
|
|Riyal
|1,7944
|1,8033
|% 1,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.689
|1.691
|4,45
|
|Altın Gr.
|368
|368
|4,52
|
|Cumhuriyet
|2.354
|2.409
|29,40
|
|Tam
|2.419
|2.479
|33,90
|
|Yarım
|1.177
|1.206
|14,70
|
|Çeyrek
|590
|603
|7,60
|
|Gümüş.Ons
|15,27
|15,30
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,32
|3,33
|0,01
|
|B. Petrol
|31,19
|31,19
|-0,29
|