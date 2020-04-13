***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi06.02.2020, 10.02.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarEn son 06.02.2020 tarihli özel durum açıklaması ile duyurduğumuz bağlı ortaklığımız Işıklar Coin Bulgaria EOOD tarafından geliştirilen ve 13 Ocak 2020 tarihinde ön satışı başlatılan "isikc coin" (ISIKC) 13.04.2020 tarihine kadar 374.602,12 USD karşılığı 1.873.010,60 ISIKC satılmıştır. 10.02.2020 tarihli özel durum açıklaması ile duyurduğumuz üzere ISIKC, Singapur merkezli kripto para borsası CoinTiger'da 13.04.2020 tarihinde, Türkiye saatiyle sabah 10:00 tibarıyla işlem görmeye başlayacaktır. Önümüzdeki dönemde piyasa şartlarının uygun olması halinde adı geçen borsada ikincil arz yapılması planlanmaktadır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837358BIST