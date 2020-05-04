***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.05.2020 09:00
***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağlı ortaklığımız Işıklar Coin Bulgaria EOOD tarafından geliştirilen "isikc coin" (ISIKC), 29.04.2020 tarihinden itibaren FatBit (https://www.fatbtc.com) platformunda işlem görmeye başlamıştır. FatBit platformunda 2014 yılından beri kripto paralar işlem görmekte olup, sadece belirlenen kriterlere uyan kripto paraların işlem görmesine müsaade edilmektedir. Anılan platformda Dünyadaki 5.406 kripto para arasından sadece 155'i işlem görmektedir. ISIKC'nin halihazırda işlem gördüğü CoinTiger platformunda işlemler yalnızca USDT ile yapılabiliyorken, FatBit platformunda işlemler BTC (Bitcoin) ile yapılabilmektedir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842117
BIST
10:3599.318
En Yüksek
|Değişim
|: -1,77%
|| -1.792,20
|Açılış
|: 100.254
|
|Önceki Kapanış
|: 101.110
|
100.254
En Düşük
98.909
10:357,0154
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0068
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0443
En Düşük
6,9956
10:357,6723
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0315
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7090
En Düşük
7,6603
10:35385,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 1,97
|Açılış
|: 385,48
|
|Önceki Kapanış
|: 383,51
|
386,61
En Düşük
381,66
BIST En Aktif Hisseler
|GLRYH
|11,44
|1.811.158
|% 10,00
|
|KUTPO
|12,88
|11.997.307
|% 9,99
|
|OYAYO
|6,17
|10.407.158
|% 9,98
|
|YONGA
|13,00
|9.061
|% 9,98
|
|SODSN
|22,54
|30.497
|% 9,95
|
|ULUUN
|11,43
|847.877
|% -10,00
|
|DEVA
|14,58
|1.760.593
|% -10,00
|
|RAYSG
|6,48
|250.154
|% -10,00
|
|YBTAS
|5.662,80
|113.256
|% -10,00
|
|DARDL
|6,40
|795.238
|% -9,99
|
|AFYON
|2,85
|147.923.974
|% 6,34
|
|GSRAY
|2,64
|142.270.251
|% 2,33
|
|GARAN
|8,15
|125.573.825
|% -2,28
|
|TSPOR
|5,57
|117.692.908
|% 5,09
|
|THYAO
|10,49
|97.343.252
|% -1,87
|
|GSRAY
|2,64
|142.270.251
|% 2,33
|
|AFYON
|2,85
|147.923.974
|% 6,34
|
|ODAS
|1,73
|38.677.825
|% -3,35
|
|TSPOR
|5,57
|117.692.908
|% 5,09
|
|YKBNK
|2,05
|35.935.857
|% -2,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7165
|8,7602
|% -0,16
|
|Frank
|7,2666
|7,3104
|% 0,07
|
|Riyal
|1,8647
|1,8740
|% 0,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.704
|1.705
|4,23
|
|Altın Gr.
|386
|386
|2,54
|
|Cumhuriyet
|2.474
|2.527
|13,60
|
|Tam
|2.539
|2.589
|13,90
|
|Yarım
|1.237
|1.266
|6,80
|
|Çeyrek
|620
|633
|3,40
|
|Gümüş.Ons
|14,98
|15,00
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|0,02
|
|B. Petrol
|25,93
|25,93
|-0,51
|