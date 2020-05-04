***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı ortaklığımız Işıklar Coin Bulgaria EOOD tarafından geliştirilen "isikc coin" (ISIKC), 29.04.2020 tarihinden itibaren FatBit (https://www.fatbtc.com) platformunda işlem görmeye başlamıştır. FatBit platformunda 2014 yılından beri kripto paralar işlem görmekte olup, sadece belirlenen kriterlere uyan kripto paraların işlem görmesine müsaade edilmektedir. Anılan platformda Dünyadaki 5.406 kripto para arasından sadece 155'i işlem görmektedir. ISIKC'nin halihazırda işlem gördüğü CoinTiger platformunda işlemler yalnızca USDT ile yapılabiliyorken, FatBit platformunda işlemler BTC (Bitcoin) ile yapılabilmektedir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842117BIST