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***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

04.05.2020 09:00
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***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Açıklamalar

Bağlı ortaklığımız Işıklar Coin Bulgaria EOOD tarafından geliştirilen "isikc coin" (ISIKC), 29.04.2020 tarihinden itibaren FatBit (https://www.fatbtc.com) platformunda işlem görmeye başlamıştır. FatBit platformunda 2014 yılından beri kripto paralar işlem görmekte olup, sadece belirlenen kriterlere uyan kripto paraların işlem görmesine müsaade edilmektedir. Anılan platformda Dünyadaki 5.406 kripto para arasından sadece 155'i işlem görmektedir. ISIKC'nin halihazırda işlem gördüğü CoinTiger platformunda işlemler yalnızca USDT ile yapılabiliyorken,  FatBit platformunda işlemler BTC (Bitcoin) ile yapılabilmektedir.
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842117


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Yarım 1.237 1.266 6,80  
Çeyrek 620 633 3,40  
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