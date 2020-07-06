***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.07.2020 16:33
***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağlı ortaklığımız Işıklar İnşaat ve Turizm A.Ş.'nin sermayesinin 34.580.457,42 TL'den 78.750.000,42 TL'ye yükseltilme işlemi tamamlanmış olup, sermaye artırımı öncesinde %98,22 olan sermayedeki payımız, sermaye artırımı sonrasında %99,22'e yükselmiştir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855105
BIST
17:47118.191
En Yüksek
|Değişim
|: 2,11%
|| 2.442,58
|Açılış
|: 116.674
|
|Önceki Kapanış
|: 115.748
|
118.216
En Düşük
116.674
17:476,8646
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0049
|Açılış
|: 6,8790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8870
|
6,8675
En Düşük
6,8420
17:477,7772
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0493
|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7350
|
7,7957
En Düşük
7,7068
17:47393,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,93
|Açılış
|: 393,06
|
|Önceki Kapanış
|: 392,14
|
394,46
En Düşük
387,70
BIST En Aktif Hisseler
|SKTAS
|3,41
|26.424.883
|% 10,00
|
|DOBUR
|16,06
|2.134.589
|% 10,00
|
|PKENT
|189,20
|2.930.591
|% 10,00
|
|ORMA
|6,49
|561.236
|% 10,00
|
|OYAKC
|9,25
|276.724.254
|% 9,99
|
|BMELK
|5,63
|1.136.461
|% -9,92
|
|SNKRN
|2,94
|1.473.030
|% -9,82
|
|CASA
|20,00
|106.668
|% -9,67
|
|EGCYO
|1,22
|360.219
|% -8,27
|
|KPHOL
|3,58
|407.035
|% -8,21
|
|TKFEN
|17,73
|1.340.194.188
|% 5,41
|
|EKGYO
|2,13
|1.227.192.551
|% 4,41
|
|ODAS
|2,82
|1.070.431.675
|% 7,63
|
|SISE
|6,02
|935.872.132
|% 4,88
|
|KRDMD
|3,22
|867.239.950
|% 1,90
|
|EKGYO
|2,13
|1.227.192.551
|% 4,41
|
|ODAS
|2,82
|1.070.431.675
|% 7,63
|
|IHLGM
|1,84
|653.166.441
|% 9,52
|
|SKBNK
|1,74
|465.203.099
|% 8,75
|
|KRDMD
|3,22
|867.239.950
|% 1,90
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5402
|8,5830
|% 0,03
|
|Frank
|7,2678
|7,3116
|% 0,60
|
|Riyal
|1,8231
|1,8322
|% -0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.784
|8,22
|
|Altın Gr.
|393
|393
|1,01
|
|Cumhuriyet
|2.549
|2.569
|14,50
|
|Tam
|2.624
|2.636
|14,90
|
|Yarım
|1.274
|1.289
|7,30
|
|Çeyrek
|637
|645
|3,60
|
|Gümüş.Ons
|18,30
|18,33
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|4,02
|4,03
|0,05
|
|B. Petrol
|43,16
|43,16
|0,36
|