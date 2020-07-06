***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı ortaklığımız Işıklar İnşaat ve Turizm A.Ş.'nin sermayesinin 34.580.457,42 TL'den 78.750.000,42 TL'ye yükseltilme işlemi tamamlanmış olup, sermaye artırımı öncesinde %98,22 olan sermayedeki payımız, sermaye artırımı sonrasında %99,22'e yükselmiştir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855105BIST