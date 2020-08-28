***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.08.2020 11:00
***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağlı ortaklığımız Işıklar Coin Bulgaria EOOD tarafından geliştirilen "isikc coin" (ISIKC) nin 07.09.2020 tarihinden itibaren Paritex (https://m.paritex.com) Platformunda işlem görmesi için Paritex Teknoloji ve Yazılım Hizmetleri Ltd. Şti. ile Işıklar Coin Bulgaria EOOD arasında sözleşme imzalanmıştır. ISIKC‘nin halihazırda işlem gördüğü CoinTiger Platformunda isikc/USDT (Amerikan Doları Tether) eşleşmesi ile FatBit platformunda isikc/BTC (Bitcoin) eşleşmesi ile işlem görürken Paritex platformunda isikc/TL(Türk Lirası) eşleşmesi ile işlem görecektir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871543
BIST
13:461.107
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,49
|Açılış
|: 1.113
|
|Önceki Kapanış
|: 1.109
|
1.114
En Düşük
1.106
13:467,3283
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0288
|Açılış
|: 45,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 45,6000
|
7,3783
En Düşük
7,3202
13:468,7267
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0256
|Açılış
|: 13,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 13,2100
|
8,7473
En Düşük
8,6699
13:466,49
En Yüksek
|Değişim
|: 1,66%
|| 0,11
|Açılış
|: 6,49
|
|Önceki Kapanış
|: 6,39
|
6,52
En Düşük
6,23
BIST En Aktif Hisseler13:44
|METUR
|2,75
|4.207.727
|% 10,00
|
|RALYH
|6,49
|20.077.751
|% 10,00
|
|KENT
|493,70
|21.441.885
|% 9,98
|
|ISGSY
|8,83
|12.910.252
|% 9,96
|
|IZMDC
|26,06
|19.101.527
|% 9,96
|
|AYES
|5,61
|25.727
|% -6,50
|
|BMELK
|5,00
|390.765
|% -5,84
|
|FADE
|5,00
|2.396.774
|% -5,48
|
|QNBFL
|128,60
|1.754.694
|% -5,37
|
|ORMA
|9,30
|57.305
|% -5,20
|
|PETKM
|4,07
|608.998.610
|% -0,49
|
|KRDMD
|3,05
|607.293.038
|% 3,74
|
|TSPOR
|5,17
|516.190.409
|% 6,38
|
|ZOREN
|2,84
|476.228.675
|% 5,58
|
|GARAN
|6,97
|399.628.447
|% -0,29
|
|KRDMD
|3,05
|607.293.038
|% 3,74
|
|ZOREN
|2,84
|476.228.675
|% 5,58
|
|PETKM
|4,07
|608.998.610
|% -0,49
|
|TSPOR
|5,17
|516.190.409
|% 6,38
|
|AKENR
|1,97
|181.913.411
|% 1,03
|
|13:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3236
|7,3275
|% -0,40
|
|Euro
|8,7197
|8,7279
|% 0,31
|
|Sterlin
|9,7012
|9,7499
|% 0,32
|
|Frank
|8,0725
|8,1211
|% 0,27
|
|Riyal
|1,9477
|1,9574
|% -0,30
|
|13:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.958
|1.959
|28,96
|
|Altın Gr.
|461
|461
|5,21
|
|Cumhuriyet
|3.065
|3.112
|39,00
|
|Tam
|3.046
|3.123
|29,91
|
|Yarım
|1.472
|1.511
|14,47
|
|Çeyrek
|738
|755
|7,24
|
|Gümüş.Ons
|27,53
|27,57
|0,52
|
|Gümüş Gr.
|6,49
|6,50
|0,11
|
|B. Petrol
|45,59
|45,59
|-0,01
|