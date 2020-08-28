***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı ortaklığımız Işıklar Coin Bulgaria EOOD tarafından geliştirilen "isikc coin" (ISIKC) nin 07.09.2020 tarihinden itibaren Paritex (https://m.paritex.com) Platformunda işlem görmesi için Paritex Teknoloji ve Yazılım Hizmetleri Ltd. Şti. ile Işıklar Coin Bulgaria EOOD arasında sözleşme imzalanmıştır. ISIKC‘nin halihazırda işlem gördüğü CoinTiger Platformunda isikc/USDT (Amerikan Doları Tether) eşleşmesi ile FatBit platformunda isikc/BTC (Bitcoin) eşleşmesi ile işlem görürken Paritex platformunda isikc/TL(Türk Lirası) eşleşmesi ile işlem görecektir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871543BIST