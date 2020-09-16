***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarDolaylı bağlı ortaklığımız Işıklar Pazarlama A.Ş.'nin 144.720.598 TL olan sermayesinin 140.000.000 TL (geçmiş yıl zararlarından) azaltılarak 4.720.598 TL' ye düşürülmesine ve eş zamanlı olarak 140.000.000 TL ( 70.000.000 TL Işıklar Holding A.Ş.'den + 70.000.000 TL Işıklar İnşaat Malzemeleri A.Ş.'den olmak üzere) artırılmak suretiyle 144.720.598 TL'ye yükseltilmesi işlemi, 14.09.2020 tarihinde tescil edilmiştirSaygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875299BIST