***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı ortaklığımız Işıklar İnşaat ve Turizm A.Ş. Almanya'da gayrimenkul geliştirme yatırımları yapmak için Almanya'nın Halle şehrinde gayrimenkul geliştirmek üzere kurulmuş Maculus GMBH unvanlı şirketin 30.000 Avro olan ödenmiş sermayesinin tamamını aynı bedel ile satın almıştır. Maculus GMBH Genel Müdürlüğünü Işıklar Park Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. Genel Müdürü Yüksek Mimar Sn. Mithat Akıncı yürütecektir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876089BIST