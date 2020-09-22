***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.09.2020 09:09
***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağlı ortaklığımız Işıklar İnşaat ve Turizm A.Ş. Almanya'da gayrimenkul geliştirme yatırımları yapmak için Almanya'nın Halle şehrinde gayrimenkul geliştirmek üzere kurulmuş Maculus GMBH unvanlı şirketin 30.000 Avro olan ödenmiş sermayesinin tamamını aynı bedel ile satın almıştır. Maculus GMBH Genel Müdürlüğünü Işıklar Park Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. Genel Müdürü Yüksek Mimar Sn. Mithat Akıncı yürütecektir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876089
BIST
12:151.092
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 5,19
|Açılış
|: 1.089
|
|Önceki Kapanış
|: 1.087
|
1.094
En Düşük
1.085
12:157,6447
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0126
|Açılış
|: 7,6830
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6620
|
7,6695
En Düşük
7,6111
12:158,9747
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0049
|Açılış
|: 8,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9800
|
8,9988
En Düşük
8,9625
12:15468,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,95
|Açılış
|: 468,53
|
|Önceki Kapanış
|: 469,48
|
471,26
En Düşük
466,32
BIST En Aktif Hisseler12:13
|IDGYO
|6,27
|7.905.706
|% 10,00
|
|ISBIR
|2.142,90
|1.577.174
|% 10,00
|
|TLMAN
|31,26
|7.768.360
|% 9,99
|
|TKURU
|584,40
|369.341
|% 9,99
|
|EMNIS
|22,70
|269.426
|% 9,98
|
|PKENT
|809,20
|76.065
|% -10,00
|
|KENT
|369,40
|622.439
|% -9,99
|
|KSTUR
|167,70
|259.767
|% -9,98
|
|IZMDC
|18,35
|295.380
|% -9,96
|
|TGSAS
|8,87
|20.279.857
|% -9,95
|
|SISE
|6,56
|730.124.124
|% 0,15
|
|KRDMD
|3,21
|419.414.092
|% 0,94
|
|PETKM
|4,22
|298.841.510
|% 1,44
|
|TCELL
|14,90
|155.459.775
|% 1,43
|
|ISGYO
|1,76
|154.596.643
|% 4,14
|
|KRDMD
|3,21
|419.414.092
|% 0,94
|
|SISE
|6,56
|730.124.124
|% 0,15
|
|ISGYO
|1,76
|154.596.643
|% 4,14
|
|EKGYO
|1,74
|126.198.773
|% 0,58
|
|PETKM
|4,22
|298.841.510
|% 1,44
|
|12:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6415
|7,6461
|% 0,18
|
|Euro
|8,9727
|8,9808
|% 0,01
|
|Sterlin
|9,7777
|9,8268
|% 0,24
|
|Frank
|8,3234
|8,3736
|% 0,12
|
|Riyal
|2,0352
|2,0454
|% 0,30
|
|12:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.904
|1.904
|-8,33
|
|Altın Gr.
|469
|469
|-0,87
|
|Cumhuriyet
|3.114
|3.162
|14,00
|
|Tam
|3.102
|3.179
|14,41
|
|Yarım
|1.499
|1.538
|6,98
|
|Çeyrek
|752
|769
|3,49
|
|Gümüş.Ons
|24,23
|24,27
|-0,49
|
|Gümüş Gr.
|5,95
|5,96
|-0,11
|
|B. Petrol
|41,86
|41,86
|0,42
|