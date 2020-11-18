***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı ortaklığımız Işıklar Coin Bulgaria EOOD nin yeni nesil müşteri sadakat programı projemiz kapsamında ihraç ettiği kripto paramız ışık coin(isikc) hali hazırda 3 ayrı kripto para borsasında(Cointiger,Fatbit ve Paritex)usdt,bitcoin ve TL eşleşmeleri ile başarı ile işlem görmeye devam etmektedir.Işıklar Coin yönetimi aldığı kararla 23 kasım 2020 de başlamak üzere 10 milyon isikc nin satışı için ikincil arz sürecini başlatacaktır.3 ay sürmesi öngörülen satış sürecinde öncelik ilk ayda Işıklar Tuğla bayilerine verilecek olup kalan miktar ise global yatırımcılara arz edilecek ve satışın tamamlanmasını takip eden 30 günlük lock-up süresi sonunda satın alınan kripto para isikc ler yatırımcıların elektronik cüzdanlarına gönderilecektir.Beher isikc nin satış fiatı 0.40 usd cent olarak belirlenmiştir.Bayilerimiz haricindeki tüm yatırımcıların hizmet aldığımız 3. taraf bir şirketce KYC/AML kontrolleri yaptırılacaktır.2021 yılında peyderpey Işıklar grubunun diğer şirketlerinin bayi/müşterilerine yönelik benzer kampanyalar tertip edilmesi planlanmaktadır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889054BIST