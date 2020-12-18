***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı ortaklığımız Işıklar İnşaat Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. bünyesinde gerçekleştirilen % 100 bağlı ortaklığı Işıklar Park Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım A.Ş. ile ‘'Kolay Birleşme'' işlemi 17.12.2020 tarihinde tescil edilmiştir. Böylelikle, Işıklar Park Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım A.Ş. tasfiyesiz infisah etmiştir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893809BIST