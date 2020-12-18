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***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

18.12.2020 12:27



***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Açıklamalar

Bağlı ortaklığımız Işıklar İnşaat Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. bünyesinde gerçekleştirilen % 100 bağlı ortaklığı Işıklar Park Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım A.Ş. ile ‘'Kolay Birleşme'' işlemi 17.12.2020 tarihinde tescil edilmiştir. Böylelikle, Işıklar Park Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım A.Ş. tasfiyesiz infisah etmiştir.
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893809


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