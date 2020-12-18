***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.12.2020 12:27
***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağlı ortaklığımız Işıklar İnşaat Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. bünyesinde gerçekleştirilen % 100 bağlı ortaklığı Işıklar Park Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım A.Ş. ile ‘'Kolay Birleşme'' işlemi 17.12.2020 tarihinde tescil edilmiştir. Böylelikle, Işıklar Park Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım A.Ş. tasfiyesiz infisah etmiştir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893809
BIST
17:031.405
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 5,32
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.399
|
1.410
En Düşük
1.396
17:037,6523
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -0,0504
|Açılış
|: 7,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7550
|
7,7568
En Düşük
7,6455
17:039,3818
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -0,0760
|Açılış
|: 9,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4800
|
9,5071
En Düşük
9,3715
17:03463,87
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -2,90
|Açılış
|: 463,87
|
|Önceki Kapanış
|: 466,77
|
469,62
En Düşük
462,20
BIST En Aktif Hisseler17:00
|AKCNS
|16,85
|104.140.686
|% 9,99
|
|ALCAR
|281,10
|37.010.952
|% 9,98
|
|BRYAT
|460,50
|57.050.338
|% 9,98
|
|SMART
|8,27
|25.666.391
|% 9,97
|
|HLGYO
|4,19
|88.183.339
|% 9,97
|
|KARTN
|3.006,70
|539.491.016
|% -10,00
|
|IZTAR
|16,20
|1.952.360
|% -10,00
|
|PAMEL
|23,22
|445.744
|% -10,00
|
|CASA
|137,70
|216.352
|% -10,00
|
|RAYSG
|20,02
|19.204.219
|% -9,98
|
|THYAO
|12,96
|2.074.406.166
|% -0,38
|
|PGSUS
|73,55
|1.319.754.335
|% -0,88
|
|EKGYO
|2,18
|1.197.686.732
|% 1,87
|
|TCELL
|16,17
|1.073.310.781
|% 2,28
|
|GARAN
|9,83
|1.046.055.287
|% 0,61
|
|EKGYO
|2,18
|1.197.686.732
|% 1,87
|
|TSKB
|1,78
|918.135.112
|% 5,95
|
|ISGYO
|2,48
|586.180.180
|% 8,30
|
|ODAS
|3,98
|682.361.826
|% 1,27
|
|GSDHO
|2,44
|400.410.018
|% 3,83
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6497
|7,6526
|% -0,65
|
|Euro
|9,3757
|9,3821
|% -0,80
|
|Sterlin
|10,3178
|10,3695
|% -0,92
|
|Frank
|8,6148
|8,6667
|% -0,63
|
|Riyal
|2,0341
|2,0443
|% -0,64
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.886
|1.886
|1,51
|
|Altın Gr.
|464
|464
|-2,79
|
|Cumhuriyet
|3.080
|3.127
|-35,00
|
|Tam
|3.063
|3.140
|-37,89
|
|Yarım
|1.480
|1.519
|-18,33
|
|Çeyrek
|743
|760
|-9,17
|
|Gümüş.Ons
|25,95
|25,99
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|-0,05
|
|B. Petrol
|51,52
|51,52
|0,02
|