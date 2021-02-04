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***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

04.02.2021 10:25



***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.10.2016, 17.02.2017, 02.03.2017, 19.03.2018
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

T.C. İstanbul Anadolu 6. Asliye Ticaret Mahkemesinde 2016/391 Esas numarası ile görülmekte olan bağlı ortaklığımız Işıklar Holding A.Ş.'nin 02.03.2016 tarihli Olağanüstü Genel Kurul kararlarının iptali için açılan davaların birleştiği davanın 03.02.2021 tarihli duruşmasında:
1- Esas davanın HMK 114/1-d maddesi gereğince usulden reddine,
2- Birleşen İstanbul 9. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2016/384 esas sayılı davanın HMK 150/5 maddesi gereğince açılmamış sayılmasına,
3- Birleşen İstanbul Anadolu 1. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2016/404 esas sayılı davanın dava şartı yokluğu nedeniyle usulden reddine,
…2 hafta süre içinde İstinaf yolu açık olmak üzere oy birliği ile karar verilmiştir.
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907384


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