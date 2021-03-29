***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBulgaristan'da mukim bağlı ortaklığımız Işıklar Coin Bulgaria EOOD'nin unvanı, muhtelif bankalarda bu unvan nedeniyle hesap açılmasında yaşanılan sıkıntılar nedeniyle, Işıklar Software and Technology EOOD olarak değiştirilmiş olup, faaliyet konusunda herhangi bir değişiklik olmamıştır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921511BIST