***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.03.2021 16:55
***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bulgaristan'da mukim bağlı ortaklığımız Işıklar Coin Bulgaria EOOD'nin unvanı, muhtelif bankalarda bu unvan nedeniyle hesap açılmasında yaşanılan sıkıntılar nedeniyle, Işıklar Software and Technology EOOD olarak değiştirilmiş olup, faaliyet konusunda herhangi bir değişiklik olmamıştır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921511
BIST
16:581.390
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 7,49
|Açılış
|: 1.386
|
|Önceki Kapanış
|: 1.382
|
1.399
En Düşük
1.382
16:588,1796
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 0,0993
|Açılış
|: 8,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0200
|
8,2048
En Düşük
8,0015
16:589,6473
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,0856
|Açılış
|: 9,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4650
|
9,6754
En Düşük
9,4521
16:58450,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,19
|Açılış
|: 450,32
|
|Önceki Kapanış
|: 450,13
|
454,95
En Düşük
444,09
BIST En Aktif Hisseler16:58
|KRTEK
|17,60
|30.987.916
|% 10,00
|
|TRILC
|50,40
|180.004.069
|% 10,00
|
|AYES
|12,87
|625.352
|% 10,00
|
|LUKSK
|73,20
|5.623.040
|% 9,99
|
|SAYAS
|27,78
|63.299.418
|% 9,98
|
|METUR
|26,54
|4.715.806
|% -9,97
|
|UMPAS
|2,18
|1.041.392
|% -9,92
|
|KERVN
|0,70
|604.025
|% -7,89
|
|UFUK
|19,60
|255.677
|% -7,20
|
|CRDFA
|4,60
|53.729.138
|% -7,07
|
|KRDMD
|6,92
|1.485.355.384
|% 5,01
|
|GARAN
|6,87
|1.412.179.703
|% -0,15
|
|BJKAS
|7,43
|938.113.514
|% 7,22
|
|EKGYO
|1,99
|842.970.187
|% 7,57
|
|PETKM
|5,65
|636.380.148
|% 3,86
|
|EKGYO
|1,99
|842.970.187
|% 7,57
|
|KRDMD
|6,92
|1.485.355.384
|% 5,01
|
|GARAN
|6,87
|1.412.179.703
|% -0,15
|
|BJKAS
|7,43
|938.113.514
|% 7,22
|
|PETKM
|5,65
|636.380.148
|% 3,86
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1744
|8,1796
|% 1,23
|
|Euro
|9,6355
|9,6473
|% 0,90
|
|Sterlin
|11,2626
|11,3191
|% 1,37
|
|Frank
|8,6779
|8,7302
|% 1,27
|
|Riyal
|2,1748
|2,1857
|% 1,24
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.710
|1.710
|-22,83
|
|Altın Gr.
|452
|452
|2,04
|
|Cumhuriyet
|2.993
|3.038
|24,00
|
|Tam
|2.975
|3.052
|24,94
|
|Yarım
|1.438
|1.476
|12,07
|
|Çeyrek
|721
|738
|6,03
|
|Gümüş.Ons
|24,58
|24,61
|-0,46
|
|Gümüş Gr.
|6,52
|6,52
|0,01
|
|B. Petrol
|63,77
|63,77
|-0,66
|
Seans Raporu
16:58
daha fazla
-
17:08XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 2 artarak (% 0.69 ) 1, 203
-
17:08
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AYES, ENKAI, KRTEK, TRILC, KRDMA, SANKO, RTALB, PAGYO, EUKYO, SAYAS
-
17:08
BLCYT, AYES, IDEAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:08
UZERB, ISYAT, KERVN değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:08
Bu seansda işlem gören 218 hisse senedinden 120 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 83 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 15 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem