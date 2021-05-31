***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.05.2021 09:48
***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, kurumsal sürdürülebilirlik inisiyatifi olan Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi Platformuna (UN Global Compact) imzacı şirket olarak kabul edilmiştir.
UN Global Compact hakkında bilgi için:
https://www.globalcompactturkiye.org/un-global-compact/
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938901
BIST
12:351.423
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,27
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.422
|
1.427
En Düşük
1.421
12:358,5135
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -0,0512
|Açılış
|: 8,4650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5300
|
8,5796
En Düşük
8,4716
12:3510,3872
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,0547
|Açılış
|: 10,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3650
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10,4759
En Düşük
10,3345
12:35520,31
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -3,94
|Açılış
|: 520,31
|
|Önceki Kapanış
|: 524,25
|
526,76
En Düşük
519,16
BIST En Aktif Hisseler12:35
|YAYLA
|3,85
|38.623.019
|% 10,00
|
|TUCLK
|11,89
|44.176.418
|% 9,99
|
|OYAYO
|8,40
|11.157.453
|% 9,99
|
|BRMEN
|2,44
|68.462
|% 9,91
|
|CELHA
|6,57
|4.683.302
|% 9,87
|
|KUTPO
|36,12
|73.631.580
|% -9,97
|
|ISGSY
|9,96
|37.072.313
|% -9,95
|
|ADESE
|1,40
|31.892.869
|% -7,28
|
|UZERB
|39,90
|35.072
|% -7,21
|
|SANFM
|15,43
|1.405.102
|% -6,48
|
|THYAO
|13,27
|488.314.775
|% 2,23
|
|KRDMD
|8,01
|397.163.569
|% 1,52
|
|EREGL
|19,49
|328.031.300
|% 1,46
|
|GARAN
|7,97
|264.374.393
|% -0,13
|
|EKGYO
|1,95
|253.489.403
|% 3,72
|
|EKGYO
|1,95
|253.489.403
|% 3,72
|
|YKBNK
|2,16
|199.706.099
|% 0,00
|
|KRDMD
|8,01
|397.163.569
|% 1,52
|
|KARSN
|4,45
|217.125.502
|% -4,71
|
|SKBNK
|1,11
|50.563.445
|% 0,91
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5106
|8,5135
|% -0,60
|
|Euro
|10,3795
|10,3872
|% -0,52
|
|Sterlin
|12,0019
|12,0621
|% -0,95
|
|Frank
|9,3979
|9,4545
|% -0,86
|
|Riyal
|2,2576
|2,2689
|% -0,85
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.904
|1.905
|0,85
|
|Altın Gr.
|520
|520
|-3,85
|
|Cumhuriyet
|3.438
|3.490
|-12,00
|
|Tam
|3.421
|3.508
|-13,60
|
|Yarım
|1.654
|1.697
|-6,58
|
|Çeyrek
|829
|848
|-3,29
|
|Gümüş.Ons
|27,92
|27,95
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,64
|7,65
|-0,05
|
|B. Petrol
|69,39
|69,39
|0,67
|