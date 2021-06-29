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***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

29.06.2021 16:00



***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.03.2018
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   19.03.2018 tarihli özel durum açıklaması ile duyurduğumuz davalardan olan, 2015 yılında Işıklar Holding A.Ş.'nin Şirketimizde sahip olduğu A grubu payların Işıklar Holding A.Ş. ortaklarına satışına ilişkin Işıklar Holding yönetim kurulunun aldığı (aynı tarihlerde KAP'ta da duyurulan) 02.11.2015 ve 10.11.2015 tarihli yönetim kurulu kararlarının batıl olduğunun tespitine ve iptaline karar verilmesi talebiyle Işıklar Holding'in bir ortağının açtığı davada, ilk derece mahkemesince davanın kabülüne yönelik karar, istinaf mahkemesince iptal edilerek Işıklar Holding lehine davanın reddine karar verilmiştir. İstinaf mahkemesinin kararına karşı davacı tarafca yapılan ve T.C. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi tarafından görülen 2019/4741 esas no.lu temyiz başvurusu da Işıklar Holding lehine neticelenmiş, "ilk derece mahkemesince verilen karara yönelik olarak yapılan istinaf başvurusu üzerine HMK'nın 355 vd. maddeleri kapsamında yapılan inceleme sonucunda Bölge İdare Mahkemesince esastan verilen nihai kararda, dosya kapsamına göre saptanan somut uyuşmazlık bakımından uygulanması gereken hukuk kurallarına aykırı bir yön olmadığı gibi HMK'nın 368/1 ve 371. Maddelerinin uygulanmasını gerektirici nedenlerin de bulunmamasına göre usul ve yasaya uygun Bölge Adliye Mahkemesi kararının onanmasına" karar verilmiştir. 
 
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944806


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