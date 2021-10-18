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***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

18.10.2021 12:10



***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.03.2018
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   T.C. İstanbul Anadolu 7. Asliye Ticaret Mahkemesinde 2018/191 Esas numarası ile görülmekte olan bağlı ortaklığımız Işıklar Holding A.Ş.'nin 11.01.2018 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında alınan kararlarının iptali için açılan davada 3 no.lu gündem maddesi kapsamında alınan kararların iptaline, gerekçeli kararın taraflara tebliğinden itibaren iki hafta içinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verilmiştir. Anılan genel kurul toplantısının toplantı tutanağı ektedir.
Gerekçeli karar henüz tebliğ edilmemiştir. Gerekçeli kararın tebliğinden sonra kararın bozulması için bağlı ortaklığımız Işıklar Holding A.Ş. tarafından istinaf yoluna gidilecektir. Bu aşamada söz konusu karar herhangi bir sonuç doğurmamaktadır.
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971189


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