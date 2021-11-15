***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı ortaklığımız Metemteks Sentetik İplik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Metemteks) tarafından 19.04.2018 tarihinde sat ve kirala (sell and leaseback) yöntemi ile QNB Finans Finansal Kiralama A.Ş.' den, Metemteks'in fabrika bina ve arsasının satılıp geri kiralanması suretiyle kullanılan 5.460.000 TL tutarındaki 84 ay geri ödeme süreli kredinin bakiye borcu vadesinden önce 12.11.2021 tarihinde kapama masrafları ile birlikte 3.762.098 TL olarak nakden ödenerek kapatılmıştır.Kapama işlemi ile birlikte söz konusu fabrika binası ve arazi tapusunun Metemteks'e devri ve krediye kefil olan bağlı ortaklıklarımız Işıklar Holding A. Ş. ve Işıklar Ambalaj Pazarlama A.Ş.'nin kefaletlerinin kaldırılması çalışmalarına başlanmıştır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977718BIST