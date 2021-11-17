***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.11.2021 14:22
***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
% 100 oranında bağlı ortaklığımız Metemteks Sentetik İplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 22.000.000 TL olan ödenmiş sermayesi, 03.11.2021 tarihinde Şirketimiz tarafından verilen 3.000.000 TL tutarındaki sermaye avansının sermayeye ilavesi ile 3.000.000 TL nakden artırılarak 25.000.000 TL' ye yükseltilmiştir.
Sermaye artırımı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce 17 .11.2021 tarihinde tescil edilmiştir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978287
BIST
16:101.694
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BIST En Aktif Hisseler16:08
|PRKAB
|40,70
|283.326.702
|% 10,00
|
|DOBUR
|149,60
|33.797.034
|% 10,00
|
|TETMT
|173,20
|2.660.315
|% 9,97
|
|BASGZ
|17,23
|348.179.134
|% 9,96
|
|MERCN
|12,48
|47.125.260
|% 9,96
|
|TACTR
|26,10
|586.417
|% -8,42
|
|IDEAS
|45,14
|76.080.579
|% -6,43
|
|SUMAS
|89,35
|190.752
|% -4,95
|
|TDGYO
|6,93
|41.606.829
|% -4,81
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|ELITE
|18,79
|199.766.221
|% -4,72
|
|PETKM
|7,74
|2.521.324.404
|% -2,40
|
|GARAN
|11,96
|2.053.123.459
|% -0,91
|
|SISE
|10,30
|1.449.960.282
|% 3,41
|
|KRDMD
|7,66
|1.045.219.904
|% 2,00
|
|THYAO
|17,87
|851.141.668
|% 1,19
|
|PETKM
|7,74
|2.521.324.404
|% -2,40
|
|ADESE
|1,07
|279.323.439
|% 2,88
|
|YKBNK
|3,32
|843.246.800
|% -1,48
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|EKGYO
|2,12
|453.149.023
|% 1,44
|
|ODAS
|1,58
|296.078.730
|% 1,94
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|10,5055
|10,5132
|% 1,90
|
|Euro
|11,8925
|11,9019
|% 1,89
|
|Sterlin
|14,0425
|14,1129
|% 1,71
|
|Frank
|11,2078
|11,2753
|% 1,52
|
|Riyal
|2,7812
|2,7951
|% 1,42
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.864
|1.864
|13,52
|
|Altın Gr.
|626
|626
|12,75
|
|Cumhuriyet
|4.147
|4.211
|78,00
|
|Tam
|4.129
|4.232
|78,93
|
|Yarım
|1.995
|2.047
|38,18
|
|Çeyrek
|1.001
|1.024
|19,09
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|Gümüş.Ons
|25,11
|25,14
|0,31
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|Gümüş Gr.
|8,44
|8,45
|0,21
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|B. Petrol
|81,96
|81,96
|-0,47
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