***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar% 100 oranında bağlı ortaklığımız Metemteks Sentetik İplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 22.000.000 TL olan ödenmiş sermayesi, 03.11.2021 tarihinde Şirketimiz tarafından verilen 3.000.000 TL tutarındaki sermaye avansının sermayeye ilavesi ile 3.000.000 TL nakden artırılarak 25.000.000 TL' ye yükseltilmiştir.Sermaye artırımı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce 17 .11.2021 tarihinde tescil edilmiştir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978287BIST