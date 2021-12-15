***IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









Şirketimizin % 100 oranında bağlı ortaklığı Işıklar İnşaat Malzemeleri Pazarlama ve Taahhüt A.Ş.'nin 670.000 TL olan ödenmiş sermayesi, 620.000 TL azaltılarak 50.000 TL'ye düşürülmüş ve Şirketimizin iştiraki ile 1.000.000 TL artırılarak 1.050.000 TL'ye çıkarılmıştır.Şirket unvanı ise Işıklar Döküm Pazarlama A.Ş. olarak değiştirilmiştir.Yapılan değişiklikler 14.12.2021 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünce tescil edilmiştir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/983362BIST